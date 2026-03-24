Asl1, Tagliacozzo, fisioterapia: boom di prestazioni, più spazi e personale

Aggiornamenti dall’ASL 1 Abruzzo disponibili sul sito istituzionale:mar 24 mar, 2026TAGLIACOZZO – A Tagliacozzo l’ambulatorio di fisioterapia nel 2025 ha ‘sfondato’ il muro delle 3.000 prestazioni, raddoppiandole rispetto all’anno precedente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Al forte incremento di richieste di cure, la direzione strategica dell’azienda sanitaria ha risposto con un significativo potenziamento dell’attivit? ambulatoriale dell’Unit? operativa di Medicina Riabilitativa dell’ospedale di Tagliacozzo, diretta dal dott. Enrico Pendenza – Il piano di rafforzamento riguarda sia l’aspetto logistico, con attivazione di nuovi spazi, sia quello della dotazione organica, con la prevista assunzione di medici – precisa il comunicato. Il numero di richieste di trattamenti riabilitativi ambulatoriali, come emerge dal confronto dei dati, ? pressoch? raddoppiato: 1.600 nel 2024 contro i 3.000 dello scorso anno – Il 30% degli utenti proviene dalle Regioni limitrofe, soprattutto dal Lazio, con molti arrivi dal reatino e dal frusinate, a conferma del gradimento delle prestazioni offerte dal presidio di Tagliacozzo – riporta testualmente l’articolo online. Nonostante il forte afflusso di utenti, il servizio riesce a rispondere alle richieste di prestazioni con tempi estremamente contenuti che oscillano tra 7-10 giorni – aggiunge la nota pubblicata. Il potenziamento dell’attivit?, peraltro, oltre all’aspetto strutturale e organizzativo, riguarda anche l’arredo sanitario che ? stato rinnovato con 28 nuovi letti di ultima generazione che permettono di migliorare la degenza durante il periodo di trattamento – aggiunge testualmente l’articolo online. Parallelamente a queste iniziative, la Direzione Asl ha avviato procedure per l’assunzione a tempo indeterminato, tramite concorso, di tre dirigenti medici fisiatri – aggiunge la nota pubblicata. Inoltre, grazie a un tirocinio pre-laurea con l’Universit? di L’Aquila, il reparto si avvale attualmente di un medico specializzando in fisiatria e, in virt? di una convenzione con l’Universit? della Slovenia, di uno specializzando in fisioterapia – si legge sul sito web ufficiale. “Questa continua crescita”, dichiara il dott. Pendenza, “? dovuta all’impegno e alla professionalit? dimostrati dal personale della Medicina riabilitativa verso pazienti che provengono anche da Regioni limitrofe – Rivolgo un ringraziamento al direttore generale Asl, Paolo Costanzi, e al direttore sanitario, Carmine Viola per il fattivo contributo dato alla valorizzazione del nostro servizio”.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informativo dell’ASL 1 Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: asl1abruzzo.it