Asl1, Terapie oncologiche: gli ultimi aggiornamenti in un convegno all’Aquila

ASL 1 Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:mar 08 apr, 2025L’Aquila – Aggiornamenti sulle ultime novit? cliniche, armonizzazione dei protocolli aziendali con le linee guida nazionali e internazionali, gestione degli effetti collaterali delle terapie immunologiche innovative – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sono alcuni dei temi al centro del convegno interregionale dal titolo: ‘Ufa day 2025, innovazione nelle terapie oncologiche’, in programma all’Aquila venerd? 11 aprile, alle ore 9.00, all’aula magna “Clementi” del Dipartimento di Scienze umane, in via Nizza – viene evidenziato sul sito web. Il congresso ? promosso dai farmacisti del laboratorio UFA (Unit? farmaci antiblastici) dell’Asl 1 Abruzzo, situato all’ospedale dell-’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Il laboratorio, attraverso una moderna tecnologia che si avvale del robot, prepara le dosi per le terapie oncologiche con assoluta precisione e sicurezza, evitando sprechi e assicurando la tracciabilit? del prodotto – aggiunge testualmente l’articolo online. Con la metodologia Ufa all’ospedale aquilano si preparano ogni anno, complessivamente, quasi 29.000 dosi per le terapie – si apprende dalla nota stampa. Il congresso di venerd? prossimo, organizzato dalla dott.ssa Esther Liberatore, direttore del servizio aziendale del Farmaco, affiancata dai dirigenti farmacisti Michela Santilli e Pasquale Cioffi del laboratorio Ufa, si propone di affrontare le principali sfide dell’oncologia moderna attraverso un approccio multidisciplinare, riunendo clinici, farmacisti ed esperti del settore – si apprende dalla nota stampa. “Sar? un’occasione”, dichiara Liberatore, “di confronto e aggiornamento per tutti i professionisti coinvolti nel percorso oncologico di cura, al fine di garantire ai pazienti l’accesso alle terapie pi? appropriate e innovative e per riflettere sulle prospettive future in questo campo”

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informativo dell’ASL 1 Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: asl1abruzzo.it