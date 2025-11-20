Asl1, Trauma maggiore e maxi emergenze: convegno con esperti all’Aquila

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa dell’ASL 1 Abruzzo attraverso il portale web istituzionale:gio 20 nov, 2025L’Aquila – Si ? svolto nella Sala Ipogea di Palazzo dell’Emiciclo, il convegno “Trauma maggiore e maxi emergenze”, promosso dalla ASL 1 Avezzano–Sulmona–L’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. Una giornata di formazione che ha messo al centro la gestione del trauma maggiore e le maxi emergenze e la medicina delle catastrofi – precisa il comunicato. “Abbiamo ripreso e concluso il tema affrontato lo scorso anno, dedicato al trauma maggiore – ha spiegato il dottor Emilio Tonelli, responsabile scientifico dell’evento – Nel 2009 e nel 2016 abbiamo vissuto direttamente la tragedia dei terremoti – All’Aquila ci siamo trovati a gestire il flusso di pazienti in Pronto soccorso e, allo stesso tempo, a trasferire quelli gi? ricoverati per l’inagibilit? dell’ospedale – si apprende dalla nota stampa. In questi scenari non bastano i protocolli: contano l’esperienza e la formazione”. Sulla stessa linea il professor Franco Marinangeli, che ha ricordato come l’Azienda sanitaria abbia maturato purtroppo un bagaglio unico di competenze nella gestione delle maxi emergenze proprio a causa degli eventi sismici del territorio – recita il testo pubblicato online. ?Sono esperienze dolorose, ma da cui dobbiamo trarre indicazioni per evitare criticit? organizzative quando serve di pi?”. Il tema della prevenzione ? stato ribadito dal direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, Maurizio Scelli, che ha richiamato le recenti esercitazioni con migliaia di volontari provenienti da tutto l’Abruzzo e coordinate insieme alle istituzioni: “? fondamentale far capire alla popolazione che esiste una rete di persone pronte a dare il massimo per la sicurezza della comunit?”. L’iniziativa ha visto la collaborazione del Dipartimento di Emergenza-Accettazione (DEA) della ASL 1, del Consiglio regionale d’Abruzzo, del network Maxi Emergenze Abruzzo 118 (NOES) e del Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise”. Per quest’ultimo ? intervenuto il Colonnello Romeo Leonardi, che ha illustrato l’organizzazione e la gestione delle emergenze CBRN in ambito militare e la collaborazione con la difesa civile per l’attuazione dei piani provinciali – precisa il comunicato. Il convegno, articolato in due sessioni, ha offerto un confronto concreto tra professionisti sanitari, operatori dell’emergenza e istituzioni sui protocolli e sulle strategie operative per la gestione del trauma maggiore e delle emergenze di massa – si apprende dal portale web ufficiale.

