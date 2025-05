Asl1, Trofeo “San Salvatore”: in campo per la solidarietà

ASL 1 Abruzzo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:ven 23 mag, 2025L’Aquila – Domenica 25 maggio 2025, a partire dalle ore 9:00, l’Area Sport di Monticchio (AQ) ospiter? la terza edizione del Trofeo “San Salvatore”, il torneo di calcio a 5 intraospedaliero che riunisce il personale sanitario del Presidio Ospedaliero dell’Aquila in una giornata di sport, condivisione e solidariet?. Promosso e organizzato da Silvia Frizzi e Mauro Perinetti, l’evento vedr? la partecipazione di squadre rappresentanti diversi reparti ospedalieri, tra cui: Radiologia, Steriurologia, Cardiologia UTIC, Ortopedia, Farmacia, REMS, Blocco Operatorio, Medicina Interna, Malattie Infettive, Pronto Soccorso, Oncologia Rianimazione, Ex ONPI, CUP e Direzione Generale – Oltre allo spirito competitivo, l’iniziativa si distingue per il suo forte valore sociale: l’intero ricavato della giornata sar? devoluto all’Associazione “L’Aquila per la Vita”, che da anni opera con dedizione al fianco dei pazienti oncologici e delle loro famiglie, offrendo supporto concreto nei momenti pi? difficili – aggiunge la nota pubblicata. Il Trofeo “San Salvatore” non ? solo sport, ma anche un momento di incontro e sensibilizzazione, aperto a tutta la cittadinanza – si legge sul sito web ufficiale. La giornata sar? arricchita da momenti di convivialit?, riflessione e condivisione, per ricordare che la vera vittoria ? quella della solidariet?.: programma_trofeo_sansalv.jpg (118 kb)

