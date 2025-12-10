Asl1, Truck Tour – Banca del Cuore arriva all’Aquila: prevenzione cardiovascolare gratuita in piazza

ASL 1 Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:mer 10 dic, 2025L’Aquila, 10 dicembre 2025 – Dal 14 al 16 dicembre 2025, dalle 9.00 alle 19.00, Piazza Battaglione degli Alpini (Fontana Luminosa) ospiter? il Jumbo Truck della Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare “Truck Tour – Banca del Cuore”. L’iniziativa, che offre a tutta la cittadinanza uno screening cardiologico completo e gratuito, promossa dalla ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, ? sostenuta dal Comune dell’Aquila e inserita nel cartellone di appuntamenti natalizi – precisa il comunicato. Il Jumbo Truck ospiter? personale medico e infermieristico della Cardiologia dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, che offrir? gratuitamente: elettrocardiogramma e screening aritmico, con stampa dei risultati e inserimento nella piattaforma digitale BancomHeart; screening metabolico, con un prelievo minimo per valutare colesterolo, trigliceridi, glicemia, emoglobina glicata, uricemia; calcolo del rischio cardiovascolare complessivo – aggiunge testualmente l’articolo online. A ciascun paziente sar? rilasciato materiale informativo sulla prevenzione cardiovascolare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Inoltre, ognuno avr? attivata la Card BancomHeart, che consente di consultare in qualsiasi momento i propri dati clinici e ricevere aggiornamenti personalizzati – aggiunge la nota pubblicata. Chi vorr?, potr? prenotare lo screening tramite l’app “Banca del Cuore”, disponibile su Apple Store e Google Play, scegliendo giorno e fascia oraria – viene evidenziato sul sito web. Chi non dovesse riuscire a prenotare, potr? comunque accedere liberamente al Truck in ordine di arrivo, nei limiti dei posti disponibili – aggiunge la nota pubblicata. “Ringraziamo la Fondazione per il Tuo Cuore per aver scelto L’Aquila come tappa del Truck Tour. Un grazie particolare va al personale della nostra Cardiologia, che ha garantito una presenza qualificata e un supporto essenziale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La prevenzione ? un investimento reale sulla salute della comunit? e iniziative come questa aiutano a intercettare rischi che spesso non vengono riconosciuti in tempo”, ha spiegato il direttore Generale della ASL 1, Paolo Costanzi – aggiunge la nota pubblicata. “Questa iniziativa ribadisce l’importanza della prevenzione come strumento concreto per tutelare la salute della comunit? e sensibilizzare sui fattori di rischio cardiovascolare offrendo ai cittadini la possibilit? di conoscere meglio il proprio stato di salute e intervenire in tempo su eventuali criticit?”, ha aggiunto Livio Giuliani, primario del reparto di Cardiologia-UTIC del San Salvatore – “Siamo orgogliosi di ospitare una tappa del Truck Tour – Banca del Cuore, un progetto che coniuga prevenzione, vicinanza ai cittadini e responsabilit? pubblica – si apprende dal portale web ufficiale. La salute ? un bene essenziale e crediamo che iniziative come questa rappresentino un servizio di grande valore, non solo sanitario ma anche sociale – si apprende dalla nota stampa. L’impegno congiunto tra Comune, ASL e Fondazione per il Tuo Cuore, che ha promosso il progetto a livello nazionale, dimostra quanto sia importante fare rete per portare sul territorio opportunit? concrete e gratuite di tutela della salute – recita la nota online sul portale web ufficiale. Invito tutti gli aquilani a partecipare: prevenire significa volersi bene”, ha concluso il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – precisa la nota online. Per maggiori informazioni: www.bancadelcuore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. it e www.periltuocuore – recita la nota online sul portale web ufficiale. it

