Asl1, Tumori base cranica: L’Aquila centro al top con ingresso in Sib

ASL 1 Abruzzo: novità dal sito istituzionale:mar 21 lug, 2026L’AQUILA – L’ospedale dell’Aquila entra nell’?lite nazionale dei centri per le cure dei tumori della base cranica grazie alla sua ammissione alla Rete nazionale del SIB (societ? italiana basicranico). L’importante riconoscimento ? legato all’attivit? e ai risultati raggiunti dai reparti Maxillo-facciale e Neurochirurgia diretti, rispettivamente, dal prof. Filippo Giovannetti e dal dott. Alessandro Ricci che, negli ultimi 4 anni, con una efficace sinergia, hanno trattato con successo almeno 50 casi, estremamente complessi e rari, di tumori della base cranica – Performance che hanno consentito all’ospedale di entrare a far parte, da pochi giorni, del prestigioso Network nazionale della SIB. In Abruzzo il San Salvatore oggi ? l’unico presidio a farne parte e uno dei tre centri selezionati nel Sud. Le patologie della base cranica richiedono un approccio altamente multidisciplinare tra neurochirurghi, otorinolaringoiatri, radioterapisti e oncologi – aggiunge la nota pubblicata. Aderire al Network SIB significa garantire ai pazienti protocolli diagnostico-terapeutici omogenei, all’avanguardia e calibrati sui pi? alti standard scientifici nazionali – Non a caso oltre la met? dei casi trattati riguarda pazienti provenienti da altre Regioni, in particolare dal Lazio – aggiunge testualmente l’articolo online. L’adesione alla Rete SIB, oltre a certificare la professionalit? raggiunta dai reparti Maxillo-facciale e Neurochirurgia, ? un riconoscimento del contributo dato dagli altri servizi dell’ospedale aquilano in un’ottica di lavoro di squadra – viene evidenziato sul sito web. L’ingresso nel Network del San Salvatore, al di l? del riconoscimento della qualit? clinica e scientifica, rappresenta una grande opportunit? per il territorio abruzzese anche sul piano della formazione – si apprende dalla nota stampa. Infatti a breve sar? disponibile il calendario esperienze di observership con cui, in sostanza, gli specializzandi delle branche interessate potranno partecipare a corsi per apprendere le tecniche di cura e trattamento delle patologie tumorali della base cranica – si legge sul sito web ufficiale. “L’adesione alla Rete nazionale SIB ? la conferma del percorso di eccellenza intrapreso dal nostro ospedale nella gestione di patologie cos? complesse”, dichiarano il prof. Giovannetti e il dott. Ricci – precisa il comunicato. “Essere parte attiva di questo Network e poter presto accogliere colleghi per le attivit? di tirocinio”, concludono, “ci riempie di orgoglio e ci spinge a investire sempre di pi? in innovazione, ricerca e formazione sul campo – recita il testo pubblicato online. “

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il sito internet dell’ASL 1 Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: asl1abruzzo.it