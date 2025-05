Asl1, Un gesto d’amore per i più piccoli: la donazione in memoria di Tommaso Fasciani

ASL 1 Abruzzo: novità dal sito istituzionale:gio 29 mag, 2025L’Aquila – La ASL desidera esprimere profonda gratitudine ai familiari di Tommaso Fasciani, giovane prematuramente scomparso in seguito a un tragico incidente, per la donazione effettuata a favore del Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’ospedale San Salvatore – La famiglia ha scelto di ricordare Tommaso attraverso un atto di solidariet? concreta, donando un pacchetto di crediti online utilizzati per l’esecuzione di test psico diagnostici destinati agli utenti in cura presso il reparto – aggiunge testualmente l’articolo online. Questo gesto generoso contribuir? a facilitare il percorso clinico e diagnostico dei piccoli pazienti, offrendo un supporto importante a operatori sanitari e famiglie – Un’iniziativa che trasforma il dolore in speranza e testimonia quanto la memoria di una persona cara possa diventare motore di bene – si apprende dalla nota stampa. La Direzione Generale e tutto il personale sanitario della Neuropsichiatria Infantile ospedaliera ringraziano sentitamente la famiglia di Tommaso per la sensibilit? e l’impegno dimostrato –

