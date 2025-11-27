- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Novembre 27, 2025
Attualità

Asl1, Urologia, all’Aquila convegno con i medici di base

ASL 1 Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:gio 27 nov, 2025L’Aquila – Rafforzare la collaborazione tra l’urologia ospedaliera e i medici di base ai fini della prevenzione dei tumori e dell’integrazione nel percorso col territorio – ? lo scopo del convegno che si terr? sabato 29 novembre all’Aquila, a partire dalle ore 9, all’hotel ‘La dimora del baco’ per iniziativa del direttore del reparto di Urologia dell’ospedale San Salvatore, dott. Boris Di Pasquale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Interverranno, tra gli altri, il presidente dell’Ordine dei medici della provincia di L’Aquila, Alessandro Grimaldi e specialisti di diverse discipline dell’ospedale dell’Aquila, tra cui oncologi, radioterapisti, radiologi e anatomopatologi – precisa la nota online. I temi trattati comprenderanno una serie di argomenti, in particolare i tumori di prostata, reni e vescica – si apprende dal portale web ufficiale. Sar? un dibattito di ampio respiro che coinvolger? a pieno titolo la figura pi? importante del territorio, quella del medico di famiglia, che ? il punto di riferimento del cittadino con un ruolo cruciale nella filiera della prevenzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Il medico di medicina generale”, dichiara Di Pasquale, “? colui che ha il polso della situazione dell’assistito e pu? valutare i parametri di laboratorio e clinici per indirizzare tempestivamente il paziente verso il percorso terapeutico migliore – Lo scopo ? sempre quello di fare diagnosi precoci, cercando di intervenire prima possibile sulle patologie tumorali – E’ quindi necessario consolidare il rapporto con lo specialista urologo ospedaliero e le altre figure ai fini di un percorso comune”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informativo dell’ASL 1 Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: asl1abruzzo.it

 

