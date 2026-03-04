Asl1, Urologia Avezzano su Rai Uno: un giorno da Leone

ASL 1 Abruzzo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:mer 04 mar, 2026AVEZZANO – I riflettori di Rai Uno sull’Urologia dell’ospedale di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. Venerd? 6 marzo il dott. Pierluigi Leone sar? ospite della trasmissione ‘Unomattina’, che va in onda dalle ore 8 dagli studi di Saxa Rubra, a Roma – Il dott. Leone, dirigente medico di Urologia al presidio di Avezzano, parler? dei disturbi della minzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un’ottima occasione, oltrech? per fare divulgazione medica a livello nazionale, anche per far conoscere oltre Regione il reparto e, indirettamente, l’azienda sanitaria della provincia di L’Aquila guidata dal Manager Paolo Costanzi.
