mercoledì, Marzo 4, 2026
Attualità

Asl1, Urologia Avezzano su Rai Uno: un giorno da Leone

ASL 1 Abruzzo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:mer 04 mar, 2026AVEZZANO – I riflettori di Rai Uno sull’Urologia dell’ospedale di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. Venerd? 6 marzo il dott. Pierluigi Leone sar? ospite della trasmissione ‘Unomattina’, che va in onda dalle ore 8 dagli studi di Saxa Rubra, a Roma – Il dott. Leone, dirigente medico di Urologia al presidio di Avezzano, parler? dei disturbi della minzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un’ottima occasione, oltrech? per fare divulgazione medica a livello nazionale, anche per far conoscere oltre Regione il reparto e, indirettamente, l’azienda sanitaria della provincia di L’Aquila guidata dal Manager Paolo Costanzi.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informativo dell’ASL 1 Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche mediante il sito internet dell’ASL 1 Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: asl1abruzzo.it

 

