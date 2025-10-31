- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Ottobre 31, 2025
Attualità

Asl1, Urologia: il dottor Boris Di Pasquale vince il concorso e assume la direzione della U.O.C. dell’Asl 1 Abruzzo

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa dell’ASL 1 Abruzzo attraverso il portale web istituzionale:ven 31 ott, 2025L’AQUILA – Il dottor Boris Di Pasquale ? risultato vincitore del concorso per la direzione della Unit? Operativa Complessa di Urologia della Asl 1 Abruzzo Avezzano–Sulmona–L’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Il dottor Di Pasquale, che gi? svolgeva il ruolo di facente funzione della stessa Unit? Operativa negli ospedali di L’Aquila e Avezzano, continuer? a guidare il reparto, assicurando continuit? gestionale e assistenziale e proseguendo il percorso di sviluppo clinico e organizzativo avviato negli ultimi anni – aggiunge la nota pubblicata. Per la sua nomina ufficiale, la Direzione Strategica della Asl 1 rivolge al dottor Di Pasquale le pi? vive congratulazioni e gli auguri di buon lavoro, con l’auspicio di un impegno sempre pi? orientato al potenziamento dell’offerta urologica sul territorio provinciale e al miglioramento della qualit? dei servizi per i cittadini.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul sito web dell’ASL. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: asl1abruzzo.it

 

