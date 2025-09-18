Asl1, Urologia L’Aquila: rimosso tumore rene e prostata in un unico intervento

ASL 1 Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:gio 18 set, 2025L’Aquila – Asportato cancro di rene e prostata con un unico intervento, tramite robot chirurgico – Il complesso intervento ? stato effettuato nei giorni scorsi dal reparto di Urologia dell’ospedale dell’Aquila, uno dei primi in Abruzzo ad adottare questa procedura e tra i pochi in Italia – In casi del genere vengono solitamente compiute, per rimuovere le rispettive neoplasie, due operazioni distinte – Con questo metodo si raddoppiano per? le procedure, con pi? sedute di sala operatoria e pi? anestesie e conseguente, maggiore sofferenza del paziente, oltre a tempi di degenza dilatati – aggiunge la nota pubblicata. Il paziente operato dall’Urologia del San Salvatore, ultrasettantenne, residente nell’aquilano, ? stato dimesso pochi giorni dopo l’intervento ed ? in buone condizioni – aggiunge la nota pubblicata. L’operazione, che per le sue peculiari caratteristiche non rientra nella pratica chirurgica ordinaria e presuppone spiccate professionalit? mediche, ? stata compiuta in tandem dal dott. Boris Di Pasquale, direttore di Urologia del San Salvatore, insieme al dott. Stefano Masciovecchio – aggiunge testualmente l’articolo online. Con i due urologi hanno lavorato in sinergia gli anestesisti Stefania Tullj e Paola Trecco, coordinati dalla dott.ssa Emilia Barattelli e dal prof. Franco Marinangeli, direttore di Anestesia e Rianimazione, oltre al gruppo infermieristico del blocco operatorio che ha assicurato un prezioso supporto – recita il testo pubblicato online. Il reparto di Urologia, grazie anche all’uso progressivo del robot chirurgico, ha assunto ormai una posizione di rilievo nel panorama regionale della specialit?, essendo tra l’altro centro di riferimento – riporta testualmente l’articolo online. L’unit? operativa dell’Aquila ? inoltre polo formativo nazionale nella chirurgia robotica in urologia svolgendo attivit? di formazione, sia all’interno dell’azienda sanitaria sia in centri e in ospedali di altre regioni – aggiunge la nota pubblicata. L’acquisto del robot, messo a disposizione dalla direzione aziendale dei reparti di chirurgia degli ospedali, si ? rivelato un investimento decisivo in termini di attrattivit? dell’utenza, con arrivi di pazienti anche da fuori Regione che producono mobilit? attiva – Il robot, manovrato a distanza dal chirurgo, ha importanti vantaggi, tra cui mini invasivit? ed estrema precisione, due aspetti che riducono la durata delle degenze e rendono meno gravosa la fase post operatoria al paziente – recita la nota online sul portale web ufficiale.

