Asl4, Black out informatico, guasto alla rete Vodafone Infratel

ASL 4 Teramo: novità dal sito istituzionale:Poco dopo le 9,30 di stamattina si è verificato un guasto molto esteso alla rete Vodafone-Infratel nelle province di Teramo e L’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Un guasto definito dai gestori della rete “severo”. Il problema ha determinato un black out nella funzionalità dei Cup della Asl; solo il Cup del Mazzini funziona, ma non sono attivi il servizio Pos e l’eliminacode – recita la nota online sul portale web ufficiale. Problemi anche ai servizi informatici di altri settori della Asl collegati in rete: ovviamente le prestazioni sanitarie vengono comunque assicurate normalmente, ma allo stato attuale sussistono problemi nell’utilizzo dei software – si apprende dalla nota stampa. I tecnici informatici della Asl sono al lavoro per risolvere i problemi, che però non dipendono assolutamente dalla Asl di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. Ufficio stampa ASL TERAMO 16.6.2025

