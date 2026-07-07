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Attualità

Asl4, Campagna Amica per la Salute, il mercato contadino arriva al Mazzini

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Aggiornamenti dall’ASL 4 Teramo disponibili sul sito istituzionale:Venerdì 10 luglio, l’ospedale di Teramo sarà protagonista del grande evento nazionale dedicato al rapporto tra cibo e salute, con i mercati contadini presenti in 70 ospedali italiani – precisa il comunicato. Agricoltori, medici e cittadini insieme, dalle 9 alle 13, per promuovere il valore di una corretta alimentazione come strumento di prevenzione e benessere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel corso della mattinata, oltre al mercato agricolo con i prodotti locali e di stagione dei produttori di Campagna Amica e Coldiretti Abruzzo, nella sala convegni del secondo lotto del “Mazzini” si terrà un momento di approfondimento sul legame tra alimentazione, corretti stili di vita e prevenzione, con il contributo di professionisti esperti – precisa la nota online. La salute non si costruisce solo attraverso le cure, ma anche attraverso le scelte quotidiane: ciò che portiamo in tavola può contribuire a proteggerci e a migliorare la qualità della vita – si legge sul sito web ufficiale. LOCANDINA

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informativo dell’ASL 4 Teramo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il sito internet dell’ASL 4 Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: aslteramo.it

 

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