Asl4, Camper della nutrizione a Zampitto di Basciano

ASL 4 Teramo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Nuova tappa del camper della nutrizione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il 29 agosto l’ambulatorio mobile sarà presente nell’area antistante il bar La Quercia in località Zampitto di Basciano – recita il testo pubblicato online. L’iniziativa si colloca nell’ambito delle attività istituzionali del Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione della Asl di Teramo, svolta in collaborazione con l’amministrazione comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A Zampitto il camper sarà presente dalle ore 9,30 alle 12,30. Gli obiettivi di questa iniziativa, già effettuata negli anni precedenti e che sarà ripetuta in altri comuni del territorio della Asl di Teramo, sono: avvicinare la popolazione al servizio di consulenze nutrizionali con approccio di prossimità, dare agli utenti la possibilità di ottenere la valutazione dello stato nutrizionale attraverso la rilevazione delle misure antropometriche e della composizione corporea e ribadire l’importanza della corretta alimentazione e di adeguati stili di vita come prevenzione delle malattie dismetaboliche e croniche non trasmissibili – aggiunge la nota pubblicata. A bordo del camper si svolgeranno: valutazione antropometrica; misurazione della composizione corporea (massa grassa, magra e acqua totale) e si daranno consigli nutrizionali – precisa la nota online. Le prestazioni sono gratuite e non è necessaria alcuna prenotazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. LOCANDINA Ufficio stampa ASL TERAMO 23.8.2024

