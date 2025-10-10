- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Ottobre 10, 2025
Attualità

Asl4, Camper Screening del Cervico-Carcinoma – Pineto

Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 4 Teramo:Dal 13/10/2025  al 17/10/2025 in collaborazione con il Lions Club Atri Terre del Cerrano,  a Pineto in Via Gramsci (adiacente al Comune), sarà presente il Camper della ASL per lo Screening del Cervico-Carcinoma rivolto alle donne da 25 a 64 anni per l’esecuzione del Pap Test ed HPV Test  con i seguenti orari:   LUNEDI’/MERCOLEDI’/VENERDI’    dalle ore 9 alle ore 12:30   MARTEDI’/GIOVEDI’   mattina            dalle ore 9 alle ore  13:00                                pomeriggio     dalle ore 14:30 alle ore 16:30 L’esame si può prenotare, se rientri con i requisiti, tramite l’Help Desk ai seguenti numeri: 800-21-0002  e/o 0861 1990563 o  presso la Segreteria Screening tel. 0861 420938-427.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa dell’ASL 4 Teramo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 4 Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: aslteramo.it

 

