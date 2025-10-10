Asl4, Camper Screening del Cervico-Carcinoma – Pineto

Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 4 Teramo:Dal 13/10/2025 al 17/10/2025 in collaborazione con il Lions Club Atri Terre del Cerrano, a Pineto in Via Gramsci (adiacente al Comune), sarà presente il Camper della ASL per lo Screening del Cervico-Carcinoma rivolto alle donne da 25 a 64 anni per l’esecuzione del Pap Test ed HPV Test con i seguenti orari: LUNEDI’/MERCOLEDI’/VENERDI’ dalle ore 9 alle ore 12:30 MARTEDI’/GIOVEDI’ mattina dalle ore 9 alle ore 13:00 pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 16:30 L’esame si può prenotare, se rientri con i requisiti, tramite l’Help Desk ai seguenti numeri: 800-21-0002 e/o 0861 1990563 o presso la Segreteria Screening tel. 0861 420938-427.
