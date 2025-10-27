Asl4, Cancro alla prostata: nuovo radiofarmaco al Centro Pet del Mazzini

ASL 4 Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:La Medicina Nucleare dell’ospedale di Teramo utilizza un nuovo radiofarmaco capace di evidenziare con elevata sensibilità e precisione anche lesioni di piccole dimensioni del carcinoma prostatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Il farmaco Psma-1007, per la prima volta in Abruzzo, viene somministrato in modo sistematico da giovedì scorso a una particolare categoria di pazienti che si sottopongono a Pet. L’esame con PSMA-1007 è indicato principalmente per i pazienti con recidiva biochimica di cancro alla prostata, nell’ambito dei percorsi di ristadiazione – si apprende dalla nota stampa. La scelta del tracciante più appropriato verrà definita di volta in volta dallo specialista in Medicina Nucleare, in base alla storia clinica e alle necessità diagnostiche individuali – precisa il comunicato. L’introduzione di questo tracciante, accanto a quello già in uso, il Psma-PyL, segna un ulteriore passo avanti nell’evoluzione dell’utilizzo della Pet aziendale – si apprende dalla nota stampa. Marcato con fluoro-18, il Psma-1007 è progettato per individuare l’antigene di membrana specifico della prostata (Psma), espresso in grande quantità nelle cellule tumorali – Grazie all’elevata sensibilità e precisione, consente di rilevare anche lesioni di piccole dimensioni, migliorando la capacità di individuare recidive o metastasi – precisa il comunicato. Rispetto al farmaco già in uso, il nuovo tracciante si elimina prevalentemente per via epatica anziché renale, garantendo un vantaggio diagnostico in alcune situazioni cliniche, soprattutto per una più chiara visualizzazione dell’area pelvica – viene evidenziato sul sito web. Ufficio stampa ASL TERAMO 27.10.2025

