Asl4, Cardiochirurgia, D’Adiutorio dona 12 televisori per le stanze di degenza

ASL 4 Teramo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Donazione di 12 televisori 43 pollici alla Uoc di Cardiochirurgia del Mazzini – precisa la nota online. La D’Adiutorio Appalti e Costruzioni di Montorio ha prontamente risposto all’esigenza di migliorare il comfort alberghiero dei pazienti del reparto – recita il testo pubblicato online. Adesso tutte le stanze di degenza dell’unità operativa di Cardiochirurgia sono dotate di un televisore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’informale cerimonia di ringraziamento si è svolta stamattina nella Uoc alla presenza di Luigi D’Adiutorio in rappresentanza dell’azienda, del direttore generale Maurizio Di Giosia, del direttore sanitario dell’ospedale Guido Angeli, di quello della Cardiochirurgia Filippo Santarelli e di una rappresentanza del personale – si apprende dalla nota stampa. “Non si tratta di un elettrodomestico banale per i nostri ricoverati”, ha dichiarato Di Giosia nel ringraziare D’Adiutorio, “La presenza di un televisore allevia infatti il disagio connesso al ricovero: allevia l’ansia per le proprie condizioni di salute, allevia il malessere per la lontananza da casa e dalla propria famiglia aiutando i pazienti a distrarsi – aggiunge la nota pubblicata. Tantopiù che, vista la delicatezza delle patologie trattate, i pazienti non possono essere presenti quanto vorrebbero accanto ai propri cari”. “I pazienti della Cardiochirurgia hanno ricoveri che in media durano sette-10 giorni e garantire un migliore comfort alberghiero sia nei momenti precedenti che in quelli successivi a interventi chirurgici piuttosto complessi, per noi è importante”, ha aggiunto Santarelli – precisa il comunicato. Ufficio stampa ASL TERAMO 4.12.2025

