Asl4, Cardiochirurgia, innovativi interventi di ablazione chirurgica

Ultimi sviluppi e informazioni direttamente dall’ASL 4 Teramo:I cardiochirurghi dell’ospedale di Teramo hanno eseguito con successo interventi innovativi su due pazienti affette da fibrillazione atriale e da complesse patologie valvolari multiple, una donna di 67 anni di Silvi e una di 77 di Giulianova – si legge sul sito web ufficiale. La fibrillazione atriale è una delle aritmie più comuni e consiste in un battito cardiaco rapido e irregolare, che può provocare complicanze gravi come ictus e insufficienza cardiaca, oltre a peggiorare la qualità della vita del paziente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Spesso è associata a malattie delle valvole cardiache, come nel caso dei pazienti recentemente trattati – precisa il comunicato. Le linee guida più recenti delle “Società Europee di Cardiochirurgia e Cardiologia” stabiliscono che, nei pazienti con patologie valvolari e fibrillazione atriale, è fondamentale trattare anche l’aritmia per migliorare sia l’aspettativa che la qualità della vita – si apprende dal portale web ufficiale. L’intervento prevede l’ablazione chirurgica della fibrillazione atriale, una tecnica che isola o distrugge i focolai responsabili dell’aritmia, utilizzando tecnologie avanzate come radiofrequenza o crio-ablazione – Questi metodi permettono di ripristinare un ritmo cardiaco normale senza danneggiare irreversibilmente il tessuto cardiaco – aggiunge testualmente l’articolo online. Il successo degli interventi all’ospedale Mazzini è stato reso possibile dalla professionalità e competenza di tutto il personale sanitario, tra cui i cardiochirurghi che hanno eseguito le procedure Francesco Massi e Augusto Pellegrini, supportati dal team della sala operatoria cardiochirurgica e da Valeria De Paolis, medico dell’unità operativa di Anestesia e rianimazione post-operatoria cardiochirurgica, diretta da Marco Cargoni – precisa il comunicato. Durante gli interventi era presente anche Stefano Benussi, uno dei massimi esperti europei in aritmologia e ablazione chirurgica della fibrillazione atriale – Le due pazienti stanno facendo ora riabilitazione cardiologica all’ospedale di Sant’Omero – recita il testo pubblicato online. Con questo intervento l’ospedale Mazzini si conferma all’avanguardia nella cura delle aritmie cardiache – recita la nota online sul portale web ufficiale. Da anni, infatti, l’ospedale offre ai pazienti affetti da fibrillazione atriale e da altre aritmie trattamenti mini-invasivi e percutanei, grazie ai cardiologi Manuel Conti e Paolo Serra dell’equipe di elettrofisiologia – viene evidenziato sul sito web. L’ablazione chirurgica della fibrillazione atriale, eseguita dalla unità operativa di Cardiochirurgia, diretta da Filippo Santarelli, completa e arricchisce il ventaglio di trattamenti all’avanguardia offerti ai pazienti abruzzesi – precisa la nota online. “L’ospedale di Teramo continua a essere un punto di riferimento di eccellenza per il trattamento delle aritmie cardiache complesse, grazie alla competenza dei professionisti coinvolti e al costante impegno nel proporre trattamenti innovativi, personalizzati ed efficaci per migliorare la salute e la qualità della vita dei pazienti”, commenta il direttore generale, Maurizio Di Giosia – si legge sul sito web ufficiale. Ufficio stampa ASL TERAMO 13.3.2025

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dall’ASL 4 Teramo e online sul sito web dell’ASL. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 4 Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: aslteramo.it