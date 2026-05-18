Asl4, Cardiologia dei servizi: donazione di don Nicola Iobbi

ASL 4 Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:Ancora un gesto di generosità e vicinanza ai pazienti da parte di don Nicola Iobbi, parroco emerito di Montorio al Vomano, che ha voluto sostenere nuovamente la sanità teramana con una donazione destinata alla Cardiologia dei servizi dell’ospedale di Teramo – Si tratta di quattro colonnine multiparametriche con relativi bracciali, anche pediatrici, una cucina e sedie ergonomiche per la postazione ecografica – si legge sul sito web ufficiale. Dotazioni che contribuiranno a migliorare l’assistenza, l’operatività del personale e la permanenza dei pazienti all’interno della struttura – viene evidenziato sul sito web. Alla consegna erano presenti il direttore del presidio ospedaliero Guido Angeli, il direttore della Uoc Cardiologia Utic ed Emodinamica Franco De Remigis e il personale del reparto – recita il testo pubblicato online. Don Nicola Iobbi non è nuovo a iniziative di solidarietà a favore della Asl di Teramo – riporta testualmente l’articolo online. Dopo aver già sostenuto con una donazione il reparto di Pneumologia del Mazzini, ha voluto rinnovare la propria vicinanza con un nuovo gesto di attenzione verso pazienti e operatori sanitari – “Desidero ringraziare don Nicola Iobbi non solo per questo nuovo gesto di generosità, ma anche per l’attenzione che nel tempo ha dimostrato verso i pazienti e la nostra azienda sanitaria – Il suo significato è per me particolarmente sentito anche sul piano umano”, ha dichiarato il direttore generale della Asl di Teramo Maurizio Di Giosia – si legge sul sito web ufficiale. Ufficio stampa ASL TERAMO 18.5.2026

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa dell’ASL 4 Teramo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 4 Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: aslteramo.it