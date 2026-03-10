Asl4, Cardiologia di Giulianova, innovativo dispositivo per la contrattilità cardiaca

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa dell’ASL 4 Teramo attraverso il portale web istituzionale:Nuovo passo avanti nella cardiostimolazione alla Cardiologia di Giulianova – Nella Uoc di Cardiologia-Utic dell’ospedale “Maria Santissima dello Splendore”, diretta da Donatello Fabiani, è stata eseguita un’innovativa tecnica di cardiostimolazione che prevede l’impianto di un dispositivo intracardiaco per la modulazione della contrattilità miocardica – si apprende dal portale web ufficiale. Il dispositivo impiantato è riservato a pazienti con insufficienza cardiaca congestizia che iniziano a non rispondere più alla terapia farmacologica e per i quali, fino a qualche tempo fa, le possibilità terapeutiche erano limitate – recita la nota online sul portale web ufficiale. In questo contesto la modulazione della contrattilità cardiaca rappresenta un’innovazione terapeutica fondamentale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Consiste nell’impianto di un dispositivo attraverso una procedura mini-invasiva che eroga una terapia elettrica che non genera contrazioni cardiache, ma migliora la gestione del calcio intracellulare, processo che incrementa la forza contrattile del cuore e favorisce un recupero della funzione cardiaca – si apprende dal portale web ufficiale. L’impianto è stato eseguito con successo su un paziente di 62 anni residente a Roseto degli Abruzzi, affetto da grave scompenso cardiaco e sottoposto a frequenti ricoveri ospedalieri per riacutizzazioni dell’insufficienza cardiaca non più responsiva alla terapia farmacologica usuale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si tratta di un ulteriore progresso nel campo dell’elettrostimolazione cardiaca, che si affianca alla stimolazione di branca sinistra già disponibile nella Cardiologia di Giulianova, grazie alle professionalità dei dottori Francesco Santarelli e Cristiano Massacesi e di tutta l’équipe del Servizio di elettrostimolazione, e realizzabili grazie all’intero gruppo di lavoro del reparto cardiologico coordinato da Mariagrazia Di Sante – “Questo intervento rappresenta un ulteriore progresso terapeutico per la Asl di Teramo, frutto della sinergia tra le diverse professionalità coinvolte e dell’impegno costante dell’Azienda nel rispondere ai bisogni di salute del territorio”, ha dichiarato il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia – si apprende dal portale web ufficiale. Ufficio stampa ASL TERAMO 10.3.2026

