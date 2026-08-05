Asl4, Cardiologia e Utic, il medico e artista Carmine Galiè dona una sua opera

ASL 4 Teramo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Dalla medicina all’arte, con lo stesso obiettivo: prendersi cura delle persone – recita la nota online sul portale web ufficiale. È il significato della donazione di un’opera di Carmine Galiè, destinata alla Uoc Cardiologia e Utic dell’ospedale di Giulianova – viene evidenziato sul sito web. Un gesto che arricchisce gli spazi del reparto e conferma il legame dell’ex dirigente con l’ospedale, dove ha ricoperto per anni il ruolo di responsabile del Pronto soccorso, incarico che ha svolto anche all’ospedale di Atri, e al quale ha già donato in passato alcune sue opere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Galiè ha donato un suo dipinto nel corso di un’informale cerimonia che si è svolta questa mattina alla presenza del direttore generale della Asl di Teramo Maurizio Di Giosia, del direttore della Uoc Cardiologia e Utic Donatello Fabiani, del direttore sanitario del presidio Marino Iommarini e del personale del reparto – Giuliese di nascita e laureato in Medicina e Chirurgia, Galiè ha sempre affiancato alla professione medica la passione per la pittura – Artista di reputazione internazionale, nel corso degli anni ha sviluppato una poetica incentrata sull’esplorazione dell’interiorità e sulla rappresentazione di emozioni contrastanti, accomunate da cromie intense e da una forte forza espressiva – si apprende dal portale web ufficiale. Le sue opere sono state protagoniste di numerose mostre personali e collettive – “Il dono del dottor Galiè è un gesto di grande sensibilità e generosità, che acquista un valore ancora più significativo perché nasce da chi ha vissuto l’ospedale come medico e continua oggi a esserne parte attraverso l’arte”, ha dichiarato Di Giosia, “Lo ringrazio per questa testimonianza di affetto nei confronti della nostra azienda sanitaria e dei pazienti – Siamo convinti che anche la bellezza degli ambienti contribuisca al benessere delle persone: un’opera d’arte può rendere più accoglienti i luoghi di cura e trasmettere un messaggio di attenzione, umanità e vicinanza a chi li vive ogni giorno”. Ufficio stampa ASL TERAMO 5.8.2026

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dall’ASL 4 Teramo e online sul sito web dell’ASL. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il sito internet dell’ASL 4 Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: aslteramo.it