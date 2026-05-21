Asl4, Casa della comunità di Roseto: la Asl chiarisce sul progetto

Aggiornamenti dall’ASL 4 Teramo disponibili sul sito istituzionale:Letture strumentali non restituiscono valore e stato dell’opera “Appare quantomeno singolare rappresentare come un ridimensionamento quello che, nei fatti, costituisce un investimento concreto e strategico, pensato per potenziare la sanità territoriale e avvicinare i servizi ai cittadini”. Questa la riflessione del direttore generale della Asl di Teramo, Maurizio Di Giosia, in merito alle notizie diffuse sulla Casa della comunità di Roseto – aggiunge testualmente l’articolo online. In relazione alle recenti critiche, la Asl sottolinea come si tratti di letture strumentali che non restituiscono correttamente né il reale stato dell’opera né il valore complessivo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’intervento, finanziato nell’ambito della Missione 6 del Pnrr, riguarda una realtà sanitaria concreta, inserita nel nuovo modello organizzativo della sanità territoriale previsto a livello nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. I lavori risultano conclusi il 31 marzo, come da certificato di ultimazione dei lavori redatto dalla Direzione dei lavori – Il documento evidenzia la presenza di lavori di piccola entità non incidenti sull’opera, per i quali è stato assegnato un termine per il completamento a 60 giorni – precisa la nota online. L’attivazione della Casa della comunità è prevista nel mese di giugno, al termine delle attività di allestimento, installazione e collaudo indicate nel cronoprogramma – viene evidenziato sul sito web. Risulta già completato l’acquisto degli arredi e delle attrezzature sanitarie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tutto il materiale è già predisposto per le fasi di allestimento – riporta testualmente l’articolo online. Sul fronte dell’organizzazione del personale, la struttura sarà operativa attraverso l’impiego degli operatori già in servizio nel distretto, integrati da ulteriori risorse già individuate a supporto del potenziamento delle attività territoriali – La Casa della comunità hub di Roseto garantirà un’ampia gamma di servizi sanitari e sociosanitari a supporto del territorio – Tra questi rientrano il Punto Unico di Accesso, il CUP/Cassa, la scelta e revoca del medico e le certificazioni medico-legali – aggiunge la nota pubblicata. Saranno inoltre garantite attività di medicina specialistica e diagnostica ambulatoriale, con ortopedia, cardiologia, endocrinologia, diabetologia, dermatologia, neurologia, ecodoppler, fisiatria e piccola chirurgia – viene evidenziato sul sito web. La struttura ospiterà anche gli ambulatori di assistenza primaria e l’assistenza domiciliare integrata – viene evidenziato sul sito web. Saranno attivi inoltre il servizio di continuità assistenziale, il punto prelievi, l’ambulatorio infermieristico e della cronicità, il servizio vaccinazioni e il servizio di igiene degli alimenti – precisa la nota online. Non si tratta di una rappresentazione fantasiosa del potenziamento sanitario territoriale, ma di un intervento concreto moderno e funzionale, destinato a rafforzare effettivamente i servizi e l’assistenza di prossimità. “La sanità territoriale è un tema troppo importante per essere piegato a letture parziali o a ricostruzioni che rischiano di generare inutili allarmismi nei cittadini”, conclude Di Giosia – si legge sul sito web ufficiale. “Questi sono i fatti, narrati dalla Asl nella massima trasparenza, come sempre”. Ufficio stampa ASL TERAMO 21.5.2026

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dall’ASL 4 Teramo e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 4 Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: aslteramo.it