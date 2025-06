Asl4, Casa di comunità di Roseto, sopralluogo nel cantiere

Ultime dall’Ufficio Comunicazione dell’ASL 4 Teramo:Si è svolto questa mattina un sopralluogo del presidente della Regione Marco Marsilio nel cantiere della casa di comunità hub di Roseto – riporta testualmente l’articolo online. Ad accoglierlo, il direttore generale della Asl di Teramo Maurizio Di Giosia, insieme a dirigenti Asl, al sindaco di Roseto Mario Nugnes e a diversi esponenti della sua amministrazione, fra cui il vicensindaco Angelo Marcone – si apprende dalla nota stampa. Insieme a Marsilio l’assessore regionale Umberto D’Annuntiis, il presidente della quinta commissione Paolo Gatti, la segretaria della quinta commissione Marilena Rossi e il consigliere regionale Enio Pavone – si apprende dalla nota stampa. La Casa di comunità hub di Roseto, si somma alle altre due hub a Teramo e Nereto e alle altre cinque spoke di Isola, Montorio, Bisenti, Silvi e Villa Rosa, realizzate con fondi provenienti dalla Missione 6 del Pnrr per un totale di spesa di 12,8 milioni di euro – recita il testo pubblicato online. In particolare per costruire la struttura di piazza Marco Polo, nella zona sud, il finanziamento è di 3 milioni 800mila euro circa e i lavori sono stati appaltati all’impresa “Feliziani Italo” di Teramo – riporta testualmente l’articolo online. “La cosiddetta medicina territoriale è fondamentale per avvicinare la sanità ai cittadini e decongestionare i pronto soccorso – Contiamo molto su queste strutture per fare in modo che i cittadini possano sempre sapere H24 e 7 giorni su 7 dove andare se hanno un’emergenza di qualunque tipo, soprattutto quelle piccole emergenze che non hanno carattere d’urgenza e possono essere risolte dalla presenza di medici, pediatri, infermieri e anche per la cura costante delle patologie croniche, delle persone che hanno bisogno comunque di cure, analisi, controlli e somministrazioni in maniera periodica – viene evidenziato sul sito web. La Asl e l’amministrazione comunale hanno dato vita a una collaborazione istituzionale che sta funzionando”, ha esordito Marsilio – recita il testo pubblicato online. “La Casa della comunità è una struttura che, secondo un nuovo modello organizzativo, rende concreta l’assistenza di prossimità alla popolazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Una struttura che accoglie il cittadino ed eroga una serie notevole di prestazioni – aggiunge la nota pubblicata. Vi opera un gruppo multidisciplinare di medici di medicina generale, specialisti e altri professionisti della salute – si apprende dalla nota stampa. Nel caso della struttura di Roseto abbiamo anche una doppia valenza: non fungerà solo da servizio di assistenza e cura della persona ma avrà anche una funzione di riqualificazione urbana di uno spazio altrimenti usato come parcheggio, senza possedere una reale connotazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La Casa di comunità si articolerà sostanzialmente su un unico piano e due ali che sorgeranno parallele, unite da un corpo più piccolo che fungerà da ingresso, con anche una pensilina metallica di copertura – viene evidenziato sul sito web. In totale la dimensione della struttura, come stabilito dalle Linee guida, è di poco meno di 900 metri quadri” ha dichiarato Di Giosia che ha ringraziato il Comune per aver ceduto l’area, con un diritto di superficie di 99 anni – “Con l’avvio di questi lavori si compie un passo fondamentale nel miglioramento dei servizi per i cittadini – aggiunge la nota pubblicata. Il Comune di Roseto ha messo a disposizione, attraverso una delibera di consiglio, un’area strategica per la realizzazione della Casa di comunità, convinto che questa posizione sia la più idonea – La sua centralità rispetto alla Vallata del Vomano e alle zone limitrofe la rende infatti il luogo ideale per servire al meglio le nostre comunità. Oggi salutiamo con grande soddisfazione questo importante cantiere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sono la sinergia e la collaborazione tra le istituzioni che ci permettono di raggiungere risultati così importanti per il benessere dei nostri cittadini mettendo a loro disposizione servizi specialistici, cure primarie, assistenza di prossimità e telemedicina”, ha affermato Nugnes che ha espresso gratitudine a Regione e Asl . I lavori sono stati consegnati alla ditta il 24 marzo scorso e la fine è prevista a dicembre, con collaudo a marzo dell’anno prossimo – recita il testo pubblicato online. La direzione dei lavori è stata affidata all’architetto Marco Poltrone, coordinatore per la sicurezza è il geometra Alberto Ortolani, collaudatore è l’ingegner Micaela Forcella – si legge sul sito web ufficiale. Rup è l’ingegner Roberto Di Ascenzo, della Uoc Patrimonio, Lavori e Manutenzioni diretta da Andrea Di Biagio – riporta testualmente l’articolo online. Progettista è il gruppo Promedia – si legge sul sito web ufficiale. VIDEO MARSILIO VIDEO DG VIDEO SINDACO Ufficio stampa ASL TERAMO 9.6.2025

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dall’ASL 4 Teramo e online sul sito web dell’ASL. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 4 Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: aslteramo.it