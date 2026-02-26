- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Febbraio 26, 2026
Attualità

Asl4, Caso di meningite fulminante a Bellante, profilassi ai contatti stretti

ASL 4 Teramo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Caso di meningite fulminante su un paziente di Bellante deceduto il 24 febbraio poco dopo l’arrivo in pronto soccorso all’ospedale di Sant’Omero – La Asl ha tempestivamente avviato le misure di profilassi nei confronti di coloro che sono stati a stretto contatto con l’uomo – riporta testualmente l’articolo online. L’assunzione di antibiotico è prevista, infatti, solo per coloro che hanno avuto contatti prolungati e ravvicinati con il paziente prima del suo decesso – riporta testualmente l’articolo online. La meningite si trasmette solo attraverso contatti stretti e prolungati con una persona sintomatica, tramite secrezioni respiratorie come saliva, starnuti o colpi di tosse – si apprende dalla nota stampa. Dopo il decesso non vi è rischio di trasmissione, anche in ambito di camera mortuaria o durante l’ultimo saluto, fermo restando il rispetto delle normali precauzioni previste per il personale addetto – recita il testo pubblicato online. Non sussistono dunque motivi di allarme per la popolazione – si apprende dalla nota stampa. Ufficio stampa ASL TERAMO 26.2.2026

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informativo dell’ASL 4 Teramo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 4 Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: aslteramo.it

 

