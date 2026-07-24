Asl4, Centro celiachia di Atri, madre dona libri per spiegare la malattia ai bimbi 

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa dell’ASL 4 Teramo attraverso il portale web istituzionale:Un libro per bambini, per spiegare loro la celiachia – viene evidenziato sul sito web. E’ l’iniziativa intrapresa da Flavia Ruggieri, infermiera all’ospedale di Giulianova e madre di una piccola a cui è stata diagnosticata questa patologia autoimmune – si apprende dalla nota stampa. E per ringraziare l’ospedale di Atri _ e in particolare il centro celiachia attivo all’interno del Centro di riferimento ragionale di fibrosi cistica diretto da Pietro Ripani che ha diagnosticato la malattia e che cura la bambina _ la mamma-scrittrice ieri ha donato i libri al reparto, in modo da spiegare, indirettamente, con parole semplici e immagini colorate la celiachia ai piccoli pazienti – Nel libro “Un pomeriggio con Viola” si racconta la storia di una bambina che vuole offrire una merenda speciale ai suoi amici: biscotti senza glutine a forma di stella – si legge sul sito web ufficiale. L’autrice, peraltro, ha donato ha donato i diritti patrimoniali d’autore del libricino ad Aic Abruzzo, affinché possa essere divulgato e utilizzato come strumento educativo nelle scuole, nei centri di diagnosi e durante gli eventi dedicati ai più piccoli.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dall’ASL 4 Teramo e online sul sito web dell’ASL. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 4 Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: aslteramo.it