Asl4, Centro Diurno di Giulianova, i ragazzi protagonisti nel calcio paralimpico

ASL 4 Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:I ragazzi del Centro diurno di Giulianova hanno partecipato al campionato di calcio paralimpico promosso dalla Federazione italiana giuoco calcio nell’ambito del progetto “Il calcio è di tutti”, un’iniziativa che unisce sport, inclusione e partecipazione sociale – si apprende dalla nota stampa. Sabato scorso hanno preso parte alla finale interregionale Abruzzo-Marche disputata allo stadio Bonolis, scendendo in campo con la squadra “Filadelfia Giulianova”, realtà attiva da 20 anni, guidata dall’allenatore e psicologo Alberto Ferretti – La formazione ha sfiorato il primo posto e la qualificazione alla fase nazionale, sfumati solo ai rigori, al termine di un percorso che li ha visti protagonisti per impegno, determinazione, lealtà e spirito di gruppo – Al di là dei risultati sportivi, ciò che emerge è il valore di un’esperienza che, attraverso il calcio, favorisce autonomia, relazioni e benessere, mettendo al centro la persona – Questa esperienza ha trovato continuità nel tempo grazie alla sinergia tra il Centro diurno di Giulianova, coordinato da Cinzia Silvestrini, il Centro di salute mentale di Giulianova e il Dipartimento di Salute mentale diretti da Domenico De Berardis, il Comune di Giulianova, il centro sportivo “New Green Point”, dove i ragazzi si allenano, e la cooperativa Filadelfia, con la quale sono state realizzate nel tempo anche altre iniziative di inclusione sociale – si apprende dalla nota stampa.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dall’ASL 4 Teramo e online sul sito web dell’ASL. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 4 Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: aslteramo.it