Asl4, Centro vaccinale di Tortoreto, attivata una seduta vaccinale aggiuntiva

ASL 4 Teramo: novità dal sito istituzionale:Si rafforza l’assistenza vaccinale sul territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. A partire dal 15 aprile sarà attivata una seduta vaccinale aggiuntiva al Centro vaccinale di Tortoreto, con cadenza settimanale il mercoledì, dalle ore 9 alle ore 12. Il Centro vaccinale di Tortoreto prosegue comunque le proprie attività già programmate nelle giornate di lunedì e venerdì dalle 9 alle 12, e il martedì dalle 15 alle 17. L’attivazione della nuova seduta si inserisce nell’ambito del potenziamento delle attività vaccinali della Uoc Siesp, diretta da Maurizio Belfiglio, ed è stata condivisa con il personale coinvolto – aggiunge testualmente l’articolo online. L’obiettivo è quello di rafforzare la capacità di risposta del servizio e garantire alla popolazione un accesso più rapido e agevole alle vaccinazioni – aggiunge la nota pubblicata. Questa ulteriore attivazione consentirà infatti di ridurre i tempi di attesa e di migliorare la gestione delle richieste, aumentando la disponibilità di appuntamenti sul territorio – riporta testualmente l’articolo online. L’Azienda conferma il proprio impegno nel rafforzamento dei servizi territoriali e nel garantire un’offerta sanitaria sempre più efficiente, organizzata e vicina ai bisogni dei cittadini.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dall’ASL 4 Teramo e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il sito internet dell’ASL 4 Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: aslteramo.it