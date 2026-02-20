- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Febbraio 20, 2026
Attualità

Asl4, Chirurgia di Atri, donato dispositivo per la rilevazione delle paratiroidi

ASL 4 Teramo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Un gesto tangibile di vicinanza alla sanità del territorio: le Banche di Credito Cooperativo Adriatico Teramano, di Castiglione Messer Raimondo e di Pianella hanno donato all’ospedale di Atri un sistema per la rilevazione intraoperatoria del tessuto paratiroideo, passaggio cruciale per prevenire complicanze post-operatorie come l’ipoparatiroidismo iatrogeno – recita il testo pubblicato online. Lo strumento innovativo, che sarà in dotazione al blocco operatorio del presidio, sfrutta una caratteristica biologica unica del tessuto paratiroideo e la sua combinazione di tecnologia laser, offrendo al chirurgo un prezioso alleato per preservare la funzionalità paratiroidea e garantire al paziente un decorso post-operatorio sicuro – riporta testualmente l’articolo online. Attraverso una sonda, il dispositivo non invasivo e on-demand fornisce un riscontro immediato sulla presenza del tessuto paratiroideo, migliorando la sicurezza e la qualità delle procedure chirurgiche – L’informale cerimonia di consegna si è svolta questa mattina nella Uoc alla presenza di Marino Iommarini direttore sanitario del presidio, che ha portato anche i ringraziamenti della direzione generale della Asl di Teramo, di Edoardo Liberatore direttore della Chirurgia generale e di direttori e responsabili di altre unità operative – In rappresentanza degli istituti finanziari donatori il presidente della Banca dell’Adriatico Teramano Antonino Macera con il direttore generale Tiberio Censoni e il direttore della Banca di Castiglione Messer Raimondo e Pianella Simone Di Giampaolo – Ufficio stampa ASL TERAMO 20.2.2026

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informativo dell’ASL 4 Teramo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 4 Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: aslteramo.it

 

