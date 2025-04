Asl4, Chirurgia ricostruttiva: convenzione tra la Asl di Teramo e “La Sapienza”

ASL 4 Teramo, ultime dal sito web istituzionale:Dal 2 maggio entra nella fase operativa la convenzione stipulata tra la Asl di Teramo e la Scuola di specializzazione in Chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, diretta da Diego Ribuffo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’accordo, nato dalla volontà congiunta della direzione strategica della Asl e della Scuola romana, rappresenta un importante passo avanti nell’ambito della formazione clinica e scientifica degli specializzandi e al contempo rafforza le attività clinico-assistenziali negli ospedali teramani – La Asl è già attivamente impegnata nell’erogazione di prestazioni complesse nell’ambito della chirurgia ricostruttiva: all’ospedale di Teramo ma anche nei presidi periferici, soprattutto quelli di Giulianova e di Sant’Omero, vengono eseguiti interventi di chirurgia ricostruttiva della mammella post oncologica, di chirurgia oncologica del distretto testa-collo, di chirurgia ricostruttiva post bariatrica, di chirurgia rigenerativa, interventi per il trattamento delle ulcere di ogni tipo e quelli di chirurgia ricostruttiva post traumatica – viene evidenziato sul sito web. Grazie alla convenzione, l’azienda entrerà a far parte del percorso formativo ufficiale della Scuola di specializzazione, ospitando stabilmente due medici in formazione specialistica, che ruoteranno con cadenza semestrale o annuale – recita la nota online sul portale web ufficiale. I professionisti opereranno sotto la supervisione di Guido Torresini, titolare dell’incarico di altissima specializzazione in Chirurgia plastica ricostruttiva della Asl. L’iniziativa rappresenta un valore aggiunto per la qualità dei servizi offerti in particolare in un ambito, quello della chirurgia ricostruttiva, in continua crescita per richiesta e complessità. “Con questa convenzione la nostra Asl si conferma ancora una volta una realtà dinamica, aperta alla collaborazione con il mondo accademico e attenta alla crescita professionale delle nuove generazioni di medici”, ha dichiarato il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia – Ufficio stampa ASL TERAMO 22.4.2025

