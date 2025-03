Asl4, Conad Adriatico dona 55mila euro alla Pediatria del Mazzini. Di Giosia: “Acquisteremo macchinari per l’istituenda Tin”

ASL 4 Teramo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Conad Adriatico dona fondi a favore della Pediatria dell’ospedale di Teramo – recita il testo pubblicato online. Consegnato stamattina un assegno simbolico da 55mila euro, frutto dell’iniziativa solidale “I gesti d’amore si fanno sentire”, svoltasi nei punti vendita prima del periodo natalizio – aggiunge testualmente l’articolo online. Il risultato è frutto della grande generosità dei clienti Conad, che hanno sostenuto l’iniziativa acquistando le campanelle di Natale ispirate ai personaggi Disney. Per ogni campanella distribuita, Conad Adriatico ha raccolto dai propri clienti 50 centesimi da destinare a 5 ospedali nelle regioni in cui opera per finanziare reparti o progetti pediatrici, offrendo un sostegno concreto per migliorare la qualità della vita dei bambini ricoverati e dotare la struttura delle attrezzature mediche necessarie – recita la nota online sul portale web ufficiale. In particolare la Asl di Teramo acquisterà macchinari da utilizzare nell’istituenda Terapia intensiva neonatale – L’assegno è stato consegnato nelle mani del direttore generale Maurizio Di Giosia, alla presenza del direttore della Uoc Pediatria Antonio Sisto e del direttore sanitario del presidio, Carlo Di Falco – A consegnare il contributo, Domenica Giannelli, promotore sviluppo di Conad Adriatico, e una rappresentanza di soci imprenditori della cooperativa – si apprende dal portale web ufficiale. “Questa donazione dimostra quanto piccoli gesti quotidiani possano trasformarsi in un grande aiuto per chi ne ha bisogno – aggiunge testualmente l’articolo online. Questo tipo di collaborazione va oltre il semplice atto di donare: è un segno di attenzione, di cura e di sensibilità verso la nostra comunità. non sprecheremo mai la fiducia che ci è stata data – si legge sul sito web ufficiale. Siamo convinti che la collaborazione tra il nostro ospedale e realtà come Conad rappresenti una grande risorsa per il nostro territorio e siamo determinati a farne buon uso con responsabilità e trasparenza per migliorare la vita dei nostri piccoli pazienti e delle loro famiglie – Questo è il tipo di comunità che vogliamo: unita, solidale e pronta a sostenersi a vicenda – viene evidenziato sul sito web. Insieme possiamo davvero fare la differenza”, ha commentato Di Giosia – si apprende dal portale web ufficiale. “Siamo orgogliosi di annunciare un risultato che dimostra ancora una volta il profondo senso di solidarietà e partecipazione delle nostre comunità” ha dichiarato Antonio Di Ferdinando, amministratore delegato di Conad Adriatico, “Questa iniziativa rappresenta per Conad Adriatico un modo autentico di essere vicini alle comunità in cui operiamo, creando valore attraverso gesti concreti che fanno la differenza – si legge sul sito web ufficiale. Gli ospedali pediatrici sono luoghi di cura e speranza, e sapere che il nostro impegno e quello dei nostri clienti può sostenere progetti così importanti ci riempie di gratitudine e responsabilità. È grazie al coinvolgimento di tutti – dai nostri clienti ai soci – che possiamo fare la differenza, continuando a promuovere iniziative che valorizzano il territorio e chi lo vive”. VIDEO Ufficio stampa ASL TERAMO 6.3.2025

