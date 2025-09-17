Asl4, Concorso contro il gioco d’azzardo, ad Atri premiazione di studenti abruzzesi

Ultime dall’Ufficio Comunicazione dell’ASL 4 Teramo:Venerdì 19, alle 10, il Teatro Comunale di Atri ospiterà la cerimonia di premiazione del concorso regionale “Perdere tutto non è un bel gioco”, promosso dalla Regione Abruzzo, Dipartimento Sanità Servizio Prevenzione, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’evento è stato organizzato dalla Uoc Dipendenze patologiche della Asl di Teramo, diretta da Michela Moscone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’iniziativa ha coinvolto gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado del territorio abruzzese, stimolando creatività e protagonismo sul tema della prevenzione e della lotta alle dipendenze patologiche – Il concorso ha richiesto la realizzazione di un prodotto multimediale (filmato, documentario, spot, clip e altre produzioni simili) della durata massima di tre minuti – I lavori migliori, corredati dal nome degli autori e della scuola, saranno diffusi all’interno delle quattro Asl. Ai vincitori, provenienti dall’Istituto di istruzione superiore “Di Poppa – Rozzi” (Teramo), e dal Liceo Scientifico statale “Corradino D’Ascanio” (Montesilvano), saranno consegnati attestati di merito e inviti a futuri eventi dedicati alla prevenzione delle dipendenze – recita la nota online sul portale web ufficiale. A premiare gli studenti sarà Giuliano Bocchia, dirigente tecnico dell’Ufficio Scolastico regionale – si apprende dalla nota stampa. A seguire, gli studenti e il pubblico assisteranno allo spettacolo teatrale “Gran Casinò – Storie di chi gioca sulla pelle degli altri”, prodotto da Itineraria Teatro, compagnia che dal 1994 si dedica esclusivamente al teatro civile con enti pubblici, scuole, università e associazioni – precisa la nota online. Diretto da Gilberto Colla, lo spettacolo affronta il tema della ludopatia, illustrando i meccanismi che hanno portato l’Italia tra i paesi con i più alti livelli di gioco d’azzardo al mondo e la lunga scia di sofferenza che ne deriva – viene evidenziato sul sito web. Nel settembre 2017, la rappresentazione è andata in scena a Roma, a Palazzo Montecitorio, alla Camera dei Deputati, e da allora ha superato le 200 repliche, coinvolgendo platee di adulti e studenti – precisa la nota online. L’iniziativa si propone di sensibilizzare le giovani generazioni, combinando comunicazione emotiva e consapevolezza razionale, per prevenire comportamenti rischiosi – precisa la nota online. L’ingresso alla premiazione e allo spettacolo è gratuito – recita il testo pubblicato online. LOCANDINA Ufficio stampa ASL TERAMO 17.9.2025

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa dell’ASL 4 Teramo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il sito internet dell’ASL 4 Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: aslteramo.it