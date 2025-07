Asl4, Consigli per ridurre la proliferazione delle zanzare

ASL 4 Teramo, ultime dal sito web istituzionale:In estate è importante adottare alcune misure contro le arbovirosi, malattie virali trasmesse da vettori artropodi (come per esempio zanzare, zecche e flebotomi) tramite morso/puntura che interessano sia l’uomo che gli animali – precisa la nota online. Al di là degli interventi di disinfestazione, ci sono alcune contromisure che la cittadinanza può attuare e che riducono la proliferazione dei vettori (specialmente zanzare) evitando la formazione di ristagni d’acqua, in cui questi depongono le uova – si apprende dal portale web ufficiale. È necessario quindi mettere in atto alcune misure quali: – evitare di lasciare negli spazi aperti, pubblici e privati, contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante, anche temporanea; – evitare ristagni di acqua nei sistemi di irrigazione e innaffiatoi, i quali devono essere riposti capovolti in modo da far fuoriuscire eventuali eccessi di acqua; – procedere alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura tramite rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento quotidiano dell’eventuale acqua in essi contenuta, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini; – trattare l’acqua presente nei tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida – si legge sul sito web ufficiale. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia di prodotto usato; – tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare ristagni di acqua; – evitare che si formino raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici e altri contenitori; qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori d’acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, o debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore ai 5 giorni.

