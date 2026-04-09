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Attualità

Asl4, Consultorio di Giulianova, al via il corso gratuito di baby massage

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Aggiornamenti dall’ASL 4 Teramo disponibili sul sito istituzionale:Parte il corso di baby massage organizzato dal consultorio di Giulianova, all’interno della Uosd Assistenza Consultoriale della Asl di Teramo, guidata da Dimitrios Kaliakoudas. Si tratta di un percorso nato per sostenere la salute nei primi 1000 giorni di vita dei bambini, un periodo fondamentale che pone le basi per il loro sviluppo futuro e il benessere lungo tutto l’arco della vita – Investire in interventi precoci per proteggere e promuovere la salute dei più piccoli è una priorità riconosciuta dalle principali organizzazioni mondiali in sanità pubblica – si apprende dal portale web ufficiale. Il corso è gratuito e rivolto ai genitori di bambini dai 2 ai 12 mesi – Per partecipare è consigliato portare traversina e olio per massaggio, un piccolo cuscino per poggiare il bambino, qualche giochino per stimolarlo, l’occorrente per un eventuale cambio e soprattutto indossare abiti comodi – precisa il comunicato. Tutti gli incontri si terranno nell’aula convegni dell’ospedale di Giulianova (padiglione ovest). Il primo incontro si svolgerà lunedì 13 aprile alle ore 9.30, con accoglienza dei partecipanti, presentazione del corso e dei suoi obiettivi, seguita dalla prima lezione di baby massage – si apprende dalla nota stampa. Il secondo incontro sarà martedì 14 alle 11, con la dottoressa Alessia Di Luigi che parlerà di approccio gentile, legame di attaccamento ed esercizi neonatali per lo sviluppo psicomotorio, insieme alla seconda lezione di baby massage – si apprende dalla nota stampa. Il terzo incontro, mercoledì 15 alle 9.30, sarà dedicato alla sequenza del massaggio, con ripasso ed esercitazione, mentre il quarto incontro si terrà venerdì 17 aprile alle 11. Un’occasione unica per tutti i genitori che vogliono imparare, sperimentare e vivere momenti di benessere con i loro piccoli nei primi mesi di vita – viene evidenziato sul sito web. Per ricevere informazioni ed effettuare l’iscrizione chiamare il numero 085/8020808 oppure scrivere all’indirizzo e-mail milena – viene evidenziato sul sito web. difebo@aslteramo – riporta testualmente l’articolo online. it. VOLANTINO

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dall’ASL 4 Teramo e online sul sito web dell’ASL. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il sito internet dell’ASL 4 Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: aslteramo.it

 

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