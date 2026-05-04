- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Maggio 4, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàAsl4, Consultorio di Giulianova, incontro informativo sulla salute in gravidanza
Attualità

Asl4, Consultorio di Giulianova, incontro informativo sulla salute in gravidanza

- Spazio Pubblicitario 02 -

ASL 4 Teramo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Un incontro informativo dedicato alle gestanti del primo e secondo trimestre per approfondire aspetti fondamentali della gravidanza e della prevenzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’iniziativa rientra tra le attività promosse dalla Uosd Assistenza consultoriale della Asl di Teramo, guidata da Dimitrios Kaliakoudas, e si terrà lunedì 18 maggio alle ore 9 al consultorio familiare, situato al sesto piano dell’ospedale di Giulianova – viene evidenziato sul sito web. Si parlerà di corretta alimentazione in gravidanza, degli effetti del fumo e dell’alcol sulla salute di mamma e bambino e più in generale di benessere e prevenzione durante la gestazione – si apprende dalla nota stampa. Interverranno la dietista Gilda D’Angelo del Servizio dietetico dell’ospedale di Giulianova, l’équipe del Serd e quella del consultorio dello stesso presidio – aggiunge testualmente l’articolo online. Un’occasione per acquisire informazioni utili e vivere la gravidanza con maggiore consapevolezza – Per partecipare è possibile iscriversi tramite il link https://forms.office – com/e/TZ0tWYR7uy oppure inquadrando il QR code presente sulla locandina – viene evidenziato sul sito web.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dall’ASL 4 Teramo e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il sito internet dell’ASL 4 Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: aslteramo.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it