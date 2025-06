Asl4, Consultorio di Nereto, incontro con genitori e nonni sulle malattie dei bambini

ASL 4 Teramo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:“Piccoli pazienti, grandi attenzioni: malattie e problematiche dell’infanzia tra prevenzione, cura e miti da sfatare” è il tema dell’incontro che si è tenuto ieri nel distretto sanitario di Nereto, organizzato dalla Uosd Assistenza consultoriale – Sono state tante le richieste ricevute di genitori e nonni per partecipare all’incontro-pilota in tema di educazione sanitaria, che rientra in un più ampio ventaglio di proposte che i servizi consultoriali offriranno nei prossimi mesi a sostegno dei genitori e dalla famiglia – si apprende dal portale web ufficiale. L’obiettivo di base è attuare programmi di promozione della salute e di prevenzione in modo capillare a tutto il territorio della Asl di Teramo – A parlare con i genitori e i nonni _ con l’introduzione del responsabile della Uosd Assistenza consultoriale Dimitri Kaliakoudas _ è stato Angelo Accica, assistente sanitario del Siesp, che collabora con i consultori per il corso preparto – aggiunge testualmente l’articolo online. Accanto a lui, fra gli altri, la dirigente delle professioni sanitarie Maria Luisa Ianni e la coordinatrice della Uosd Daniela Di Giuseppe, oltre al personale del consultorio di Nereto – recita il testo pubblicato online.

