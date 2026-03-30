Asl4, Consultorio familiare di Atri, incontri di accompagnamento alla nascita

ASL 4 Teramo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Un percorso pensato per accompagnare con consapevolezza e serenità i futuri genitori durante la gravidanza: prende il via ad Atri il corso di accompagnamento alla nascita del Consultorio familiare – Il corso, che si inserisce nell’ambito delle iniziative della Uosd Assistenza consultoriale guidata da Dimitrios Kaliakoudas, si articola in nove incontri a cadenza settimanale, della durata di due ore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ogni incontro prevede una parte informativa e una parte pratica pensata per offrire strumenti utili e momenti di condivisione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Durante il percorso sarà inoltre possibile visitare i punti nascita della Asl di Teramo, per conoscere più da vicino i luoghi e i servizi dedicati al parto – aggiunge testualmente l’articolo online. Il corso è gratuito ed è rivolto alle donne in gravidanza a partire dal quinto mese, previa iscrizione contattando il Consultorio familiare di Atri ai numeri 085 8707239 / 821 o scrivendo all’indirizzo email consultorioatri@aslteramo – it. Il primo incontro è previsto per giovedì 16 aprile alle ore 9 nell’aula convegni dell’ospedale di Atri – precisa la nota online. Ufficio stampa ASL TERAMO 30.3.2026

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dall’ASL 4 Teramo e online sul sito web dell’ASL. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 4 Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: aslteramo.it