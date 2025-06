Asl4, Convegno “Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione 2025 – Il Percorso Lilla in Pronto Soccorso”

ASL 4 Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:La Asl di Teramo, con l’alto patrocinio della Società Italiana di Nutrizione Clinica e Metabolismo (SINUC), della Società Italiana di Riabilitazione Interdisciplinare Disturbi Alimentari e del Peso (SIRIDAP) e del Comune di Giulianova, organizza il Convegno “Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione 2025 – Il Percorso Lilla in Pronto Soccorso” che avrà luogo venerdì 27 giugno al Kursaal di Giulianova – viene evidenziato sul sito web. L’evento, reso possibile grazie al sostegno dei fondi regionali stanziati per i bienni 2021-2023 e 2024-2026, destinati al contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (Dna), rappresenta un’importante occasione di alta formazione, riflessione clinica e condivisione interistituzionale, con l’obiettivo di promuovere un cambiamento culturale e sistemico nella gestione delle urgenze legate a tali patologie complesse – recita la nota online sul portale web ufficiale. Responsabili scientifici del convegno sono Claudia Savina, responsabile della Uos Epatologia CRR Fisiopatologia della Nutrizione presso il Presidio Ospedaliero di Giulianova e Silvia Di Battista, responsabile della Uosd di Pediatria CRR Auxologia presso il Presidio Ospedaliero di Atri – Il focus tematico del Convegno sarà incentrato sulla presentazione del Percorso Lilla in Pronto Soccorso e si articolerà in tre sessioni tematiche e una tavola rotonda conclusiva, con il seguente impianto scientifico: Sessione I – Accoglienza e Comunicazione nelle Urgenze nei DNA Sessione II – Urgenze Organiche nei DNA Sessione III – Urgenze Psichiatriche nei DNA LOCANDINA

