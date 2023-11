Asl4, Convention del Management della sanità italiana

ASL 4 Teramo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Volge oggi al termine la seconda Convention del Management della sanità italiana organizzata dalla Fiaso in occasione del 25° anno di vita della federazione tenutasi al palazzo dei Congressi di Roma – si apprende dal portale web ufficiale. “Siamo all’inizio di una nuova stagione di importanti cambiamenti nel servizio sanitario nazionale, molti dei quali sono stati approfonditi in questi tre giorni di convention. Sono stati tre giorni intensi durante i quali sono intervenuti professionisti di caratura nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ” dichiara il direttore generale della Asl di Teramo Maurizio Di Giosia (nella foto con Antonio D’Amore vicepresidente Fiaso e direttore generale dell’ospedale Cardarelli di Napoli) che ieri ha introdotto con una propria relazione i lavori nella sezione dedicata alla “Gestione integrata del rischio e profili assicurativi” come coordinatore della Fiaso Abruzzo – recita il testo pubblicato online.

