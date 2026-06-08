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Asl4, Convenzione Asl-Fondazione Tercas, apre il centro di simulazione avanzata

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ASL 4 Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:Attivato nella sede teramana del corso di laurea in Infermieristica un centro di simulazione medica avanzata – viene evidenziato sul sito web. In particolare nella sede di Casalena del corso, diretto dal professor Massimo De Martinis, sono state allestite una sala didattica, una sala di regia dotate di sistema di acquisizione audio-video e riproduzione delle registrazioni e un simulatore avanzato per infermieristica – In sostanza il centro di simulazione è un ambiente di apprendimento avanzato che riproduce fedelmente reparti ospedalieri – precisa il comunicato. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Asl di Teramo e corso di laurea In Infermieristica dell’Università degli Studi dell’Aquila (polo di Teramo) ed è stato finanziato dalla Fondazione Tercas. Ha consentito la realizzazione di uno spazio fisico composto da una cabina di regia, una sala di simulazione e una sala per il debriefing, dotato di un avanzato sistema audio video e un manichino 3D di ultima generazione, che riproduce fedelmente la fisiologia e le patologie dell’adulto – riporta testualmente l’articolo online. Nella sala di simulazione verranno ricreati i vari scenari e spazi fisici che replicano i contesti clinici dell’ospedale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Questo laboratorio di simulazione permette agli infermieri di apprendere ed esercitarsi in sicurezza, effettuando training pratico su scenari clinici realistici”, dichiara il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia, che ringrazia la Fondazione Tercas del presidente Vincenzo Piero Di Felice per il finanziamento del progetto – recita il testo pubblicato online. “Le esercitazioni in un laboratorio di simulazione offrono enormi vantaggi per la formazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Gli studenti possono ripetere procedure complesse, ad esempio le manovre di Bls o la gestione del paziente critico, senza rischi reali – aggiunge la nota pubblicata. Inoltre le sessioni vengono registrate per analizzare gli errori e migliorare le capacità decisionali – Si sviluppano, infine, capacità di lavoro di squadra e di comunicazione per ridurre l’errore umano”, spiega Massimo De Martinis che è anche direttore della Uoc Lungodegenza all’ospedale di Giulianova – si apprende dal portale web ufficiale.     Ufficio stampa ASL TERAMO 8.6.2026

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dall’ASL 4 Teramo e online sul sito web dell’ASL. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche mediante il sito internet dell’ASL 4 Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: aslteramo.it

 

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