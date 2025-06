Asl4, Corso regionale per triagista organizzato dalla Asl di Teramo

ASL 4 Teramo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Si è svolto a Pescara nell’Agenzia Sanitaria Regionale il 2° Corso per triagista – si apprende dal portale web ufficiale. Il corso è stato organizzato dalla Asl di Teramo e ha visto la partecipazione di Infermieri provenienti dai Pronto Soccorso delle quattro Asl abruzzesi. Il corso è stato tenuto dal Gft (Gruppo Formazione Triage) la cui referente abruzzese è Loredana Finucci – precisa la nota online. I discenti seguito il corso con molta attenzione ed entusiasmo perché una volta in possesso dell’attestato del Gft saranno autorizzati ad esercitare l’attività di Triagista in Pronto Soccorso – recita il testo pubblicato online. “Un corso organizzato con il contributo dell’Agenzia Sanitaria Regionale diretta da Pierluigi Cosenza, a cui va un particolare ringraziamento perché crede fortemente nella formazione professionale di tutti gli Operatori Sanitari della regione Abruzzo”, ha commentato Anna Rita Gabriele, capo del dipartimento di Emergenza e Urgenza della Asl di Teramo, “così come un sentito ringraziamento va al direttore generale della Asl di Teramo, Maurizio Di Giosia, e al direttore sanitario aziendale, Maurizio Brucchi, che hanno permesso l’accreditamento del corso, attraverso la formazione aziendale di Teramo, e la distribuzione di un manuale di triage per ogni Pronto Soccorso presente”. Gabriele ha curato l’organizzazione del corso insieme al coordinatore del Pronto Soccorso di Teramo Luigi Di Quinzio e all’incaricata di funzione organizzativa del dipartimento di Emergenza, Marisa Recchiuti – precisa il comunicato. La parte amministrativa e burocratica è stata curata da Paola Ricchiuto e Manuela Fini dell’Agenzia Sanitaria Regionale – Ufficio stampa ASL TERAMO 6.6.2025

