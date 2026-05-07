Asl4, Csm di Sant’Egidio, pazienti raddoppiati, prestazioni in aumento

ASL 4 Teramo: novità dal sito istituzionale:Di Giosia: “Ben venga la visita di Pepe, ma basta con le accuse infondate” Continua la stucchevole serie di accuse fantasiose sul presunto depotenziamento della sanità in Val Vibrata – Questa volta il consigliere regionale Dino Pepe avanza dubbi sulla situazione del Centro di Salute mentale di Sant’Egidio, spingendosi a programmare una visita ispettiva – si apprende dal portale web ufficiale. “Ben venga la visita al Csm, in questo modo il consigliere potrà constatare con i propri occhi quanto sono infondati i dubbi avanzati recentemente da lui e dal comitato civico”, esordisce il direttore generale Maurizio Di Giosia, “resta l’amarezza legata al fatto che si instillano incertezze e false credenze su presunte inefficienze sull’ospedale e sui servizi territoriali in Val Vibrata basandosi solo su quella che a detta dello stesso consigliere è ‘un’impressione’. Basterebbe essere più attenti, verificare e ricordare che a fine ottobre è stata inaugurata la Casa della comunità di Villa Rosa e fra poco seguirà la Casa della comunità hub di Nereto, prima di lanciare allarmi infondati”. Ma veniamo al Csm di Sant’Egidio – Non c’è stato alcun ridimensionamento: i dati parlano chiaro – aggiunge testualmente l’articolo online. Il numero di utenti negli ultimi anni è quasi raddoppiato: 44 nel 2022, 83 nel 2025. Il totale delle prestazioni ambulatoriali è in deciso aumento: 6.750 nel 2025, 4.010 nel 2024. Sono stati aperti ambulatori come quello di intervento psicoeducativo familiare volto alla conoscenza della malattia (329 prestazioni nel 2025, 113 nel 2024) o quello multidisciplinare per le valutazioni individuali e monofunzionali di riabilitazione psichiatrica (48 prestazioni nel 2025,2 nel 2024). Nel Csm c’è stato un fisiologico turnover legato a pensionamenti, scadenze di contratti a tempo determinato e a trasferimenti, come accade in tante altre strutture – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un simile numero di prestazioni non sarebbe stato possibile se il personale non fosse stato sostituito – Ci si è anche spinti a subdorare una tendenza all’eccessiva medicalizzazione – La terapia farmacologica alla luce della letteratura recente fa assolutamente parte della psichiatria, ovviamente di pari passo con le attività riabilitative – recita la nota online sul portale web ufficiale. A proposito di attività riabilitative: al Csm di Sant’Egidio ne sono in corso disparate, dal Gruppo giornalino “Voci da via Murri” al Gruppo comunicazione, al Gruppo psico-educazione, al Gruppo emozioni in gioco, al Gruppo pallavolo, al Gruppo Passeggiata, solo per citarne alcuni – aggiunge la nota pubblicata. In totale ne sono 16. A questi si aggiunge il Progetto “Il Calcio è per tutti”, avviato con l’Ads Tortoreto calcio – recita il testo pubblicato online. Per quanto riguarda la montagna terapia _ attività di cui è stata segnalata la sospensione _ questa sarà ripristinata appena sarà possibile garantire la sicurezza di pazienti e operatori durante un’attività che prevede escursioni in luoghi accidentati – Sono stati avanzati anche dubbi sulle certificazioni – precisa il comunicato. Quelle richieste dall’Inps per legge sono erogate previo pagamento del ticket, se non si è esenti, o in libera professione – E’ bene specificare che gli organismi preposti in Azienda hanno rilevato che il rapporto fra i numeri dell’attività in libera professione rispetto a quella istituzionale sono allineati ai parametri di legge – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ufficio stampa ASL TERAMO 7.5.2026

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dall’ASL 4 Teramo e online sul sito web dell’ASL. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 4 Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: aslteramo.it