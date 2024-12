Asl4, Cuochi, cena di beneficenza per la Neuropsichiatria infantile

Ultime dall’Ufficio Comunicazione dell’ASL 4 Teramo:Grande successo di “Sapori e salute nell’età evolutiva”, la cena di beneficenza organizzata dall’Urca (Unione regionale cuochi abruzzesi) all’interno del “Ferretti Village” di Silvi. L’Urca ha raccolto una somma cospicua, 1.600 euro, che servirà ad acquistare un test dedicato alla valutazione dello sviluppo in età evolutiva (0-6 anni). Un test che sarà impiegato dalla Uosd Neuropsichiatria infantile della Asl di Teramo: le scale Griffiths III permettono di individuare punti di forza e di fragilità nei vari ambiti dello sviluppo del bambini – aggiunge la nota pubblicata. Il test sarà utilizzato anche per incrementare le attività di diagnosi precoce dei disturbi dello spettro dell’autismo – riporta testualmente l’articolo online. A ringraziare l’Unione regionale cuochi abruzzesi, durante la serata, la responsabile della Uosd, Chiara Caucci e tutto il personale della Neuropsichiatria infantile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ai ringraziamenti si associa anche il direttore generale della Asl, Maurizio Di Giosia: “L’iniziativa dell’Urca è la dimostrazione pratica di quanto per noi sia importante la solidarietà della società civile che ci aiuta a migliorare il livello dei nostri servizi sanitari, e in questo caso a migliorare le prestazioni rese ai bambini”. Ufficio stampa ASL TERAMO 20.12.2024

