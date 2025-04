Asl4, Da aprile nuovo sistema per l’erogazione di prodotti senza glutine

Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 4 Teramo:Dal 1° aprile è entrato in vigore il nuovo sistema operativo della Regione Abruzzo per l’erogazione dei prodotti senza glutine attivo in farmacie ed esercizi commerciali convenzionati con la Asl di Teramo – recita il testo pubblicato online. Dal punto di vista pratico per l’assistito non cambia nulla tranne il fatto che deve essere in possesso del codice di esenzione per patologia (morbo celiaco o dermatite erpetiforme), Pin e tessera sanitaria dotata di chip rilasciati dai competenti uffici della Asl. Qualora l’assistito non ne fosse ancora in possesso deve richiederli urgentemente (alla Asl o all’Agenzia delle Entrate) e, al momento del ricevimento, comunicare i dati della nuova tessera al distretto sanitario della Asl, in modo da attivarla – viene evidenziato sul sito web. Se invece possiede già sia Pin che la tessera sanitaria dotata di chip, allora l’assistito si deve recare nella farmacia o nel negozio di fiducia per verificare che tutto sia a posto – aggiunge testualmente l’articolo online. Qualora l’assistito riscontrasse difficoltà nell’erogazione dei prodotti, non deve allarmarsi ma segnalare il problema al distretto sanitario della Asl. Ufficio stampa ASL TERAMO 2.4.2025

