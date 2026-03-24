Asl4, Delle Monache nuovo direttore sanitario aziendale

ASL 4 Teramo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Cambio della guardia nella direzione sanitaria della Asl di Teramo – Maurizio Brucchi, da ieri nuovo direttore dell’Agenzia sanitaria regionale, ha dunque lasciato l’incarico che ricopriva dal novembre 2020. Gli succede Francesco Delle Monache, pescarese, 51 anni, direttore della Uoc Medicina dell’ospedale di Teramo dal 2019, a capo anche del Dipartimento medico dal 2023. Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia all’università “D’Annunzio” nel 2000 e il diploma di specializzazione in Medicina Interna all’Università degli Studi di Perugia – viene evidenziato sul sito web. Ha anche conseguito un master in “Management Sanitario” all’Università dell’Aquila e la certificazione per Direttori di Struttura Complessa all’Università di Chieti – precisa il comunicato. Francesco Delle Monache da oggi è direttore sanitario aziendale facente funzione fino al 30 giugno 2026. “Un sentito ringraziamento al dottor Maurizio Brucchi per il lavoro svolto in questi anni con impegno e professionalità alla guida della direzione sanitaria aziendale, contribuendo in maniera significativa al rafforzamento dell’organizzazione e dei servizi – A Francesco Delle Monache vanno i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico, sono certo che saprà garantire continuità e sviluppo delle attività aziendali, forte della competenza e dell’esperienza maturate nel corso della sua carriera”, ha dichiarato il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia – si apprende dal portale web ufficiale. Ufficio stampa ASL TERAMO 24.3.2026

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa dell’ASL 4 Teramo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 4 Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: aslteramo.it