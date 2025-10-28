Asl4, Di Giosia: “Critiche strumentali all’open day che ha dato risposte a più di 400 pazienti”

Ultimi sviluppi e informazioni direttamente dall’ASL 4 Teramo:Il comunicato stampa diffuso dai consiglieri regionali Cavallari, Mariani, Pepe e Pavone sull’open day di sabato e domenica scorsi sorprende profondamente – Affermazioni che criticano, strumentalmente, una buona iniziativa, fortemente sollecitata dalla Regione Abruzzo, il cui obiettivo è stato quello di ridurre le liste di attesa, relativamente agli ecocolordoppler dei tronchi sovraortici – precisa il comunicato. Quando la critica riguarda buone prassi e iniziative, programmate ed erogate con l’impegno e la disponibilità di tanti medici e operatori sanitari, finisce per colpire lo stesso personale che, in regime istituzionale, cioè senza chiedere e ottenere alcun compenso aggiuntivo, si è reso disponibile ad erogare più di 400 prestazioni in due giorni – La Asl di Teramo, quale istituzione territoriale sanitaria, ha l’obbligo, ove possibile e ove le risorse disponibili lo consentano, di migliorare la criticità delle liste di attesa – viene evidenziato sul sito web. Le liste di attesa vengono continuativamente “pulite”, così come i tempi di attesa sono pubblicati, in tempo reale, sul sito aziendale – Conosciamo bene le criticità di oggi, come conosciamo bene la storia di ieri – Le lunghe liste di attesa sono un problema strutturale, sistemico, come definito dagli stessi consiglieri regionali – precisa la nota online. Esse attanagliano tutte le regioni italiane – si apprende dalla nota stampa. Il continuo monitoraggio dell’Asl di Teramo documenta, efficacemente, tempi, numerosità delle liste, scostamenti produttivi – E’ anche grazie a tali monitoraggi e analisi che, negli ultimi anni, la Asl di Teramo ha posto in essere una serie di azioni funzionali all’affievolimento della problematica – viene evidenziato sul sito web. Il fatto che alcuni cittadini abbiano rinunciato all’anticipazione della prestazione, testimonia soprattutto che tale esame strumentale sia ciclico e che necessiti di ripetuti controlli – precisa il comunicato. Non altro – recita il testo pubblicato online. Non è nostra abitudine, tuttavia, nasconderci dietro un dito – recita il testo pubblicato online. Allo stato attuale, la Asl di Teramo rileva prestazioni critiche, rispetto alle quali si fa fatica a trovare adeguata risposta – si apprende dal portale web ufficiale. Lo sappiamo, così come lo sanno tutte le Aziende sanitarie italiane che, ogni giorno, cercano con impegno e dedizione di migliorare lo stato delle cose – si apprende dalla nota stampa. “Un fatto è incontrovertibile”, dichiara il direttore generale Maurizio Di Giosia, “sabato e domenica più di 400 persone hanno fruito della prestazione richiesta, in netta anticipazione rispetto alla prima data di appuntamento – recita il testo pubblicato online. Criticare tale iniziativa ci sembra singolare e ingeneroso – Tali affermazioni non rendono onore all’impegno, volontario, del nostro personale, cui la direzione aziendale ha chiesto un ulteriore sacrificio – recita il testo pubblicato online. Personale che non si è tirato indietro pur di dare una mano alla comunità e che noi non finiremo mai di ringraziare – si apprende dalla nota stampa. Personale che, non avendo praticamente presenza di privati nel nostro territorio, rappresenta più che mai la forza di questa Asl”. Ufficio stampa ASL TERAMO 28.10.2025

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa dell’ASL 4 Teramo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 4 Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: aslteramo.it