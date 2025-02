Asl4, Dipartimento dei servizi, Lucidi Pressanti in pensione da domani

Aggiornamenti dall’ASL 4 Teramo disponibili sul sito istituzionale:Dal primo marzo la dottoressa Gabriella Lucidi Pressanti, direttore della Uoc Servizio immunoematologico trasfusionale e del Dipartimento dei Servizi, andrà in pensione, concludendo così un percorso professionale di straordinario impegno e costante dedizione durato 44 anni all’interno della Asl di Teramo – riporta testualmente l’articolo online. Nel corso della sua carriera la dottoressa ha ricoperto numerosi ruoli, distinguendosi per la sua esperienza in immunoematologia e medicina trasfusionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ha partecipato anche a numerosi corsi di formazione, seminari e progetti riguardanti diversi ambiti della medicina e della gestione sanitaria, dimostrandosi una risorsa preziosa per l’azienda – si legge sul sito web ufficiale. “La dottoressa Lucidi Pressanti ha rappresentato una colonna portante per la nostra Asl con il suo instancabile impegno a favore della qualità dei servizi sanitari e della formazione del personale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La sua professionalità e il suo spirito di collaborazione hanno fatto la differenza in ogni ambito in cui ha operato – recita il testo pubblicato online. A nome di tutta l’azienda le auguro una pensione serena e soddisfacente, ringraziandola per la solerzia e l’accuratezza che ha messo nel suo lavoro”, ha dichiarato il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia – viene evidenziato sul sito web. Ufficio stampa ASL TERAMO 28.2.2025

