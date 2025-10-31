Asl4, Dipartimento di assistenza territoriale, in pensione Giandomenico Pinto

Aggiornamenti dall’ASL 4 Teramo disponibili sul sito istituzionale:Da domani Giandomenico Pinto, direttore del Dipartimento di assistenza territoriale e direttore dell’Uoc Area Distrettuale Adriatico, andrà in pensione, concludendo un lungo percorso professionale contraddistinto da competenza, dedizione e costante attenzione ai bisogni della comunità. Originario di Bernalda (Matera), laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Igiene e Medicina Preventiva, è entrato nella Asl di Teramo nel 1982 e ha ricoperto nel tempo incarichi di direzione in diversi distretti sanitari e strutture complesse, contribuendo alla costruzione e al consolidamento della rete dei servizi sul territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Pinto ha in sostanza contribuito in modo determinante allo sviluppo dei servizi territoriali e alla promozione dell’integrazione socio-sanitaria nella provincia di Teramo – recita il testo pubblicato online. Fra l’altro, durante l’emergenza pandemica da Covid-19 ha ricoperto il ruolo strategico di coordinatore dell’Ucat (Unità di continuità assistenziale territoriale), garantendo la gestione e il coordinamento dei servizi assistenziali di contrasto alla pandemia su tutto il territorio provinciale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Il dottor Pinto ha rappresentato per la Asl di Teramo una figura di riferimento per competenza, equilibrio e capacità di visione – Con professionalità e senso di responsabilità ha guidato il Dipartimento di assistenza territoriale in anni complessi, assicurando qualità e continuità dei servizi a beneficio della comunità. A lui va il ringraziamento sincero e l’augurio, a nome di tutta la direzione strategica, per una pensione serena e ricca di soddisfazioni,” ha dichiarato il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia – si legge sul sito web ufficiale. Ufficio stampa ASL TERAMO 31.10.2025

