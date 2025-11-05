Asl4, Dipartimento di Prevenzione, in pensione Ercole D’Annunzio

Ultimi sviluppi e informazioni direttamente dall’ASL 4 Teramo:Oggi Ercole D’Annunzio, direttore del Dipartimento di Prevenzione e dell’Unità operativa complessa di Medicina Legale e Necroscopica della Asl di Teramo, conclude il suo percorso professionale, caratterizzato da oltre quarant’anni di impegno, competenza e dedizione al servizio della collettività. Originario di Teramo, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Nefrologia Medica e in Medicina Legale e delle Assicurazioni, ha maturato una lunga esperienza nel Ministero della Difesa come ufficiale medico, svolgendo attività in ambito medico-legale e sanitario militare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Entrato in Asl ha assunto ruoli di crescente responsabilità: dal 2005 ha diretto l’Unità operativa complessa di Medicina Legale, Necroscopica e Risk Management e ha ricoperto il ruolo di presidente della Commissione medica locale patenti di guida della provincia di Teramo; dal 2019 ha diretto il Dipartimento di Prevenzione – si apprende dalla nota stampa. Ha inoltre coordinato il Comitato valutazione sinistri, la gestione del rischio clinico aziendale e ha fatto parte di comitati regionali per la sicurezza del paziente e il miglioramento della qualità dei servizi sanitari – aggiunge la nota pubblicata. “Il dottor D’Annunzio ha rappresentato per decenni una figura di riferimento per la nostra azienda, per esperienza, professionalità e capacità organizzativa – Con costanza e spirito di servizio ha assicurato qualità, continuità e innovazione ai servizi di Medicina Legale e Prevenzione, sempre con attenzione ai bisogni della comunità. A lui vanno il ringraziamento sincero e l’augurio, a nome di tutta l’azienda, per una pensione serena e ricca di soddisfazioni” ha dichiarato il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia che oggi, con il direttore amministrativo Franco Santarelli e quello sanitario Maurizio Brucchi, ha salutato D’Annunzio consegnandogli un omaggio-ricordo – recita il testo pubblicato online. Ufficio stampa ASL TERAMO 5.11.2025

