Asl4, Disturbi alimentari, al via il “Percorso lilla” in Pronto soccorso. Se ne parla venerdì in un convegno al Kursaal di Giulianova

Ultime dall’Ufficio Comunicazione dell’ASL 4 Teramo:La Asl di Teramo si prepara all’attivazione del “Percorso lilla in Pronto soccorso”. In sostanza si tratta di un percorso che codifica la presa in carico del paziente con disturbi alimentari che arriva in Pronto soccorso – aggiunge testualmente l’articolo online. Il paziente viene innanzitutto “riconosciuto” e quindi inviato nella struttura più adeguata: lo Spdc se ha uno scompenso psichiatrico; ricoverato se ha complicanze organiche acute; day hospital o setting ambulatoriale nella Uos Epatologia-Crr (centro di riferimento regionale) Fisiopatologia della Nutrizione se è un adulto o nella Uosd di Pediatria-Crr (centro di riferimento regionale) Auxologia se minorenne – In sostanza il “Percorso lilla”, che è stato recentemente istituito da una delibera regionale, stabilisce un iter per la diagnosi e gestione del paziente con disturbi alimentari in modo da evitare che si cronicizzi – aggiunge la nota pubblicata. E’ questo un aspetto basilare, se si tiene conto che soprattutto nell’età adolescenziale l’anoressia è la principale causa di morte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Venerdì si terrà un convegno che, in particolare, mira a trasferire conoscenze aggiornate e strumenti operativi agli operatori del Pronto soccorso, con l’obiettivo di ottimizzare l’identificazione precoce, garantire un intervento tempestivo e favorire l’invio appropriato dei pazienti con Dna (disturbi nella nutrizione e dell’alimentazione) in strutture specialistiche dedicate – recita la nota online sul portale web ufficiale. La Asl di Teramo, infatti, con l’alto patrocinio della Società Italiana di Nutrizione Clinica e Metabolismo (SINuC), della Società Italiana di Riabilitazione Interdisciplinare Disturbi Alimentari e del Peso (SIRIDAP) e del Comune di Giulianova, ha organizzato il convegno “Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione 2025 – Il Percorso Lilla in Pronto Soccorso” che avrà luogo il 27 giugno al Kursaal di Giulianova – si legge sul sito web ufficiale. L’evento, reso possibile grazie al sostegno dei fondi regionali stanziati per i bienni 2021-2023 e 2024-2026 destinati al contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, rappresenta un’importante occasione di alta formazione, riflessione clinica e condivisione interistituzionale, con l’obiettivo di promuovere un cambiamento culturale e sistemico nella gestione delle urgenze legate a tali patologie complesse – recita la nota online sul portale web ufficiale. Responsabili scientifici del convegno sono Claudia Savina, responsabile della Uos Epatologia Crr Fisiopatologia della Nutrizione di Giulianova e Silvia Di Battista, responsabile della Uosd di Pediatria Crr Auxologia di Atri – precisa il comunicato. Il focus tematico del convegno, incentrato sulla presentazione del Percorso lilla in Pronto soccorso, si articolerà in tre sessioni tematiche e una tavola rotonda conclusiva – si apprende dal portale web ufficiale. “Affrontare i Dna richiede un cambio di paradigma: un approccio integrato, interprofessionale e interistituzionale, capace di trasformare la complessità in azione coordinata: il Percorso Lilla rappresenta infatti non solo un modello clinico ma un impegno condiviso verso una sanità più equa, efficace e consapevole – recita la nota online sul portale web ufficiale. Una sfida di responsabilità collettiva, per dare risposte concrete a una delle fragilità del nostro tempo – aggiunge testualmente l’articolo online. Noi ci stiamo impegnando su questo fronte, sia per l’assistenza territoriale che ospedaliera”, dichiara il direttore generale Maurizio Di Giosia – LOCANDINA Ufficio stampa ASL TERAMO 25.6.2025

