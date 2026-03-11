Asl4, Disturbi della nutrizione, seconda edizione dell’open day a Giulianova

Aggiornamenti dall’ASL 4 Teramo disponibili sul sito istituzionale:Dalla diagnosi al recupero: percorsi multidisciplinari che riportano alla vita in pochi mesi In occasione della XV Giornata nazionale del “Fiocchetto lilla”, il Centro dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione della Asl di Teramo, attivo nell’ospedale di Giulianova all’interno della Uos Epatologia – Centro regionale di riferimento di Fisiopatologia della nutrizione, organizza la seconda edizione dell’open day per informare e sensibilizzare la popolazione sul tema – viene evidenziato sul sito web. I disturbi dell’alimentazione e della nutrizione sono patologie complesse e gravi, caratterizzate da comportamenti alimentari disfunzionali, eccessiva preoccupazione per il peso e percezione alterata del corpo – Oggi rappresentano un’emergenza sanitaria in continua crescita – si apprende dal portale web ufficiale. In Italia si stima che circa tre milioni di persone soffrano di questi disturbi che richiedono attenzione, informazione e partecipazione attiva – Durante l’open day, in programma il 13 marzo dalle 9 alle 13, con due giorni di anticipo rispetto alla Giornata del “Fiocchetto lilla” che cade ogni anno il 15 marzo, all’ospedale di Giulianova, padiglione ovest 6° piano, nei locali del Centro all’interno della Uos Epatologia, sarà possibile ricevere informazioni, confrontarsi con i professionisti del reparto, conoscere i percorsi di cura e supporto e avere uno spazio di ascolto e orientamento – riporta testualmente l’articolo online. La Asl di Teramo da anni manifesta sensibilità per tali patologie con due centri dedicati: all’età evolutiva nell’ospedale di Atri e all’età adulta nell’ospedale di Giulianova, con team multidisciplinare come da linee guida internazionali, nazionali, ministeriali e regionali – precisa il comunicato. Da novembre 2024, grazie ai fondi regionali per il contrasto dei Dna, è stato attivato nel Centro giuliese anche un servizio di “Parent Training” di supporto ai genitori di utenti affetti da disturbo alimentare – si apprende dalla nota stampa. L’azienda sanitaria ha inoltre attivato, lo scorso anno, il “Percorso lilla”, un protocollo per la presa in carico tempestiva del paziente con disturbi alimentari che arriva in Pronto soccorso – riporta testualmente l’articolo online. Sono stati creati anche percorsi dedicati alle diverse patologie, con giornate e fasce orarie per favorire diagnosi e presa in carico tempestive – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Lo scorso anno, alcuni casi di anoressia nervosa di grado grave sono stati seguiti nel Centro di Giulianova attraverso un percorso in day hospital, con un approccio nutrizionale combinato, che integra rialimentazione controllata, monitoraggio medico e supporto psicologico, gestito da un’équipe multidisciplinare” spiega Claudia Savina responsabile Uos Epatologia, “questo modello di presa in carico ha consentito di garantire un’assistenza efficace, graduale e sicura e di ridurre sensibilmente i costi di ricovero: circa 12mila euro contro oltre 40mila necessari per un ricovero tradizionale”. Sempre il 13 marzo, a Teramo, all’Auditorium “Parco della scienza”, si terrà una giornata di sensibilizzazione organizzata dall’associazione “Crescere APS”, con il patrocinio del Comune e della Asl di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. All’evento parteciperanno studenti delle scuole della città che porteranno contributi artistici e creativi, insieme a specialisti del settore, istituzioni, testimonianze e lettere di storie vissute (vedi programma allegato). Nell’ambito delle iniziative, il 15 marzo si terrà un appuntamento a Giulianova, sempre organizzato dall’associazione “Crescere APS”, con il patrocinio del Comune di Giulianova e della Asl di Teramo – riporta testualmente l’articolo online. Durante la giornata è previsto un incontro dedicato a caregiver e pazienti, con interventi di specialisti della nutrizione e della salute mentale, e si concluderà con la benedizione e l’inaugurazione della panchina lilla, in piazza delle Fosse Ardeatine, simbolo di sensibilizzazione sul tema (vedi programma allegato). In queste giornate il Palazzo Kursaal di Giulianova sarà illuminato alle ore 18 di lilla, colore rappresentativo della campagna – “La Asl di Teramo è da sempre attenta ai bisogni delle persone con disturbi della nutrizione e dell’alimentazione e delle loro famiglie, promuovendo percorsi di cura, informazione e supporto con professionalità e umanità”, commenta il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia – si legge sul sito web ufficiale. LOCANDINA OPEN DAY 13.03.2026 FIOCCHETTO LILLA TERAMO 13.03.2026 INAUGURAZIONE PANCHINA 15.03.2026 Ufficio stampa ASL TERAMO 11.3.2026

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo dell’ASL 4 Teramo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il sito internet dell’ASL 4 Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: aslteramo.it